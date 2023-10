Altenpflege ‐ damit verbinden viele einen stressigen Job in deprimierender Atmosphäre, körperlich anstrengende Arbeit, die auch seelisch belastend sein kann. Der Fachkräftemangel in der Branche wird in der überalternden deutschen Gesellschaft immer schlimmer. Carolin Schmitz (21) hat in ihrer Ausbildung zur Pflegefachkraft im Ravensburger Bruderhaus einen ganz anderen Eindruck gewonnen. Sie liebt ihre Arbeit ‐ und erklärt im SZ-Interview, was daran so schön ist.

Weshalb haben Sie diese Ausbildung gewählt? Wollten Sie schon immer in die Pflege?

(lacht): Nein. Früher wollte ich Sängerin werden! Oder vielleicht Polizistin, aber die Aufnahmeprüfung hat mich abgeschreckt. Nach der Realschule bin ich deshalb zunächst auf die Humpisschule gegangen. Mit dem Ziel, das kaufmännische Abitur zu machen. Aber ich habe schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Die Noten waren auch schlecht, sodass ich nach dem Halbjahreszeugnis in der elften Klasse abgegangen bin.

Mit meinen Eltern habe ich dann entschieden, dass ich ein Freiwilliges Soziales Jahr machen werde. Um herauszufinden, was mir wirklich gefällt, machte ich ein paar Schnuppertage im Kindergarten und in zwei Altenheimen. Am besten hat es mir dann im Bruderhaus gefallen. Hier wurde ich ganz langsam eingearbeitet, hatte ein Superteam im Hintergrund und Kolleginnen, die sich um mich kümmerten.

Irgendwann hat mich dann der Pflegedienstleiter angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, eine Ausbildung zur Pflegefachkraft zu machen. Und dann durfte ich auch regelmäßig bei der Pflege dabei sein, um auszuprobieren, ob es mir gefällt. Die Arbeit und auch das Lob von Kollegen und Bewohnern hat gutgetan, und ich war mir irgendwann sicher, dass ich diesen Beruf erlernen möchte.

Wie haben Freunde und Familie auf diesen Berufswunsch reagiert?

Das war gemischt, meine Eltern haben mich sehr unterstützt. Es gab aber auch die üblichen Vorurteile wie: „Was, willst Du Dein Leben lang Popos waschen?“. Das hat mich schon etwas geärgert, weil wir zum einen bei der Körperpflege durch die Arbeitskleidung, Handschuhe, Schürze und so weiter gut geschützt sind und weil dieser Beruf viel mehr ist als Waschen und Pflegen.

Wir sind in engem Kontakt mit den alten Menschen, und durch die regelmäßigen Begegnungen entwickeln sich auch Beziehungen. Wir beobachten Veränderungen, besprechen uns im Team, was getan werden muss. Wir dokumentieren alles mit Tablets, die wir bei der Pflege dabeihaben, die Hausärzte beraten sich mit uns, weil wir durch unsere Arbeit viel über die Bewohner wissen. Wir haben laufend Fortbildungen, um immer auf dem Laufenden zu sein. Kein Tag ist wie der andere, und das finde ich superinteressant.

Ist es für Sie als junge Frau nicht schwierig, immer wieder auch mit dem Sterben eines Menschen konfrontiert zu werden?

Ich hatte schon immer viel Kontakt zu alten Menschen, und dieses Thema war mir nicht fremd. Es wäre schwer für mich, den Tod eines Kindes oder eines jüngeren Menschen zu akzeptieren, aber die Menschen, die bei uns leben, haben normalerweise ein langes Leben hinter sich. Sie kommen zu uns, weil sie Hilfe und Pflege brauchen. Viele von ihnen sind bereit loszulassen, und wir begleiten sie, damit sie am Lebensende nicht alleine sein müssen.

Wie sehen Sie nun, nach Abschluss der Ausbildung, Ihre Berufswahl?

Die Arbeit ist natürlich immer wieder auch physisch und psychisch relativ anstrengend. Wie in jedem Beruf wechseln sich gute und schwierigere Zeiten ab. Was aber für mich wichtig ist: Dieser Beruf ist einfach sinnvoll. Ich sitze nicht in einem Büro, um mir mit abstrakten Tätigkeiten mein Geld zu verdienen, sondern ich begegne den Menschen, mit denen ich zu tun habe, in meiner täglichen Arbeit. Ich bin dabei auch selbst innerlich gewachsen und reifer geworden.

Wie sieht es mit den Arbeitszeiten und dem Gehalt aus? Das schreckt doch viele von der Ausbildung in einem sozialen Beruf ab, oder?

Zu Unrecht. Schon während der Ausbildung habe ich zwischen 1000 und 1300 Euro verdient. Jetzt arbeite ich zu 85 Prozent und bekomme 2600 Euro brutto. Nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, darf ich jetzt auch Nachtdienste machen, das wird sich dann monatlich auf etwa 3000 Euro belaufen. Davon kann man gut leben.

Bei meinem Arbeitgeber, der Stiftung Bruderhaus, können wir uns auf den Wochenendrhythmus relativ gut verlassen. So kann ich schon Monate vorher meine freien Wochenenden entsprechend verplanen. Auch kann ich Wünsche äußern, ob ich lieber spät oder früh arbeite. Was ich super finde, ist, dass ich normalerweise eine Woche spät und eine Woche früh am Stück arbeite, was für den eigenen Biorhythmus ganz gut ist. Ausfälle bei Krankheit von Kolleginnen sind gut organisiert, es gibt normalerweise eine Hintergrundbereitschaft, die dann angerufen wird.

Sie gehören zu den ersten, die die generalistische Pflegeausbildung gemacht hat. Zahlreiche Träger in der Altenpflege beklagen ja, dass ihre Azubis danach von Krankenhäusern, die teilweise noch besser zahlen, abgeworben werden. Wie sehen Sie das?

Ich habe enorm viel gelernt dadurch, dass ich in der Ausbildung auch in anderen Abteilungen gewesen bin. Im Krankenhaus, in der Geriatrie, im ambulanten Pflegedienst. Interessant war für mich auch die Psychiatrie im ZfP. Das ZfP ist so ein bisschen der „Vetter“ unter den Pflegeeinrichtungen. Aber im Bruderhaus gefällt es mir noch besser, das liegt wahrscheinlich am Team hier.

Krankenhaus fand ich persönlich nicht so gut, da hat man teilweise 19 Tage Dienst am Stück. Es stimmt zwar, dass einige nach der Ausbildung in die Krankenpflege gehen, ich kenne aber auch zwei Fälle, bei denen es genau umgekehrt war. Meiner Meinung nach ist die Generalistik der richtige Weg in die Pflege. Schade ist nur, dass von unserem Kurs, der mit 30 Auszubildenden gestartet ist, nur 13 den Abschluss geschafft haben.

Die Ansprüche sind sehr hoch, und viele konnten es aufgrund der sprachlichen Defizite gar nicht schaffen. Da kamen Leute aus Vietnam, die gerade erst eine Woche in Deutschland waren und kaum „Hallo“ sagen konnten. Für diese Leute sollte es unbedingt andere Ausbildungswege geben, denn wir brauchen in der Pflege nicht nur Fachkräfte, sondern auch viele Altenpflegehelfer.