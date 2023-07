Auf einigen Dächern in Ravensburg liegen schon die Photovoltaikanlagen — doch sie liefern keinen Strom ins Netz. Denn die sogenannte Netzprüfung durch die Technischen Werke Schussental (TWS) lässt manchmal monatelang auf sich warten. Das ärgert einen Ravensburger Stadtrat vor allem vor dem Hintergrund, dass eine Energiewende in Deutschland gelingen soll. Der Geschäftsführer der TWS, Andreas Thiel–Böhm, stellt aber Besserung in Aussicht.

Oberbürgermeister will schnellere Netzprüfung

„Zigtausend KW–Peak warten auf eine Einspeisgenehmigung“, sagte CDU–Stadtrat Rudi Hämmerle kürzlich in der Gemeinderatssitzung. Das könne nicht sein, wenn die Stadt klimaneutral werden will und erneuerbare Energien an Bedeutung im Strommix gewinnen sollen.

Oberbürgermeister Daniel Rapp sagte: „Das ist wahnsinnig ärgerlich für die Leute, die eine Anlage gebaut haben.“ Denn der Bau solcher Anlagen sei von der Stadt ja gewünscht. „Wir müssen schneller werden“, so der OB.

Unter einem Monat läuft nichts bis eine Anlage am Netz ist, sagt TWS–Chef Thiel–Böhm.

Im Extremfall, bei komplizierten oder großen Anlagen, dauere die Prüfung auch bis zu neun Monaten. Gerechnet werde immer ab dem Zeitpunkt, zu dem alle Unterlagen vollständig vorliegen — oft fehlten zunächst noch Informationen. Deshalb werde zuerst bearbeitet, was vollständig sei. Doch die Bearbeitungszeit „entspricht nicht unserem Selbstverständnis“, so Thiel–Böhm. „Wir hätten das gerne anders.“ Die benötigten Fachkräfte, zum Beispiel Elektromeister, seien aber schwer zu finden.

Seit dem Beginn des Ukraine–Krieges hat sich die Anzahl der Voranfragen für den Netzanschluss von Solaranlagen verdoppelt, wie Thiel–Böhm sagt. Dabei gehe es vereinfacht gesagt um die Frage, ob eine Anlage der entsprechenden Größe ans Netz aangeschlossen werden könne. Für die aufwendige Prüfung habe man nun zum Oktober eine weitere Stelle besetzen können. Durch einen Todesfall in dem Team vor einiger Zeit habe sich aber eine riesige Welle an Aufträgen aufgetürmt, die immer noch abzuarbeiten sei.

Stadt Ravensburg will mit neuer Strategie Geld sparen

In nächster Zeit sind außerdem einige Großanlagen ans Netz zu bringen. Ein Grund dafür: Ravensburg verfolgt eine neue Photovoltaikstrategie. Künftig stellen die TWS Photovoltaikanlagen auf Dächern städtischer Gebäude auf. Die Stadt mietet die Anlagen für 18 Jahre. Wenn auf einem Dach mehr Strom erzeugt als im Gebäude verbraucht wird, bekommt die Stadt die übrige Energie gutgeschrieben. Sie kann den Sonnenstrom dann in anderen städtischen Gebäuden verbrauchen.

Nach Angaben der Stadt hat das Konzept zwei Vorteile: Der Photovoltaikausbau kommt schneller voran. Und es wird Geld gespart: Im Jahr 2024 bereits 50.000 Euro im Vergleich zur jetzigen Stromrechnung, heißt es.