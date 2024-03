An diesen Orten in Ravensburg könnten Solar-Parks entstehen

Zur regenerativen Stromerzeugung in Baden-Württemberg muss jede Region etwas beisteuern, auch Oberschwaben. Die Aufmerksamkeit richtet sich derzeit vor allem auf Windkraft. Doch auch mit großen Photovoltaikanlagen ließe sich in der Region eine Menge Strom erzeugen.

Zwei Unternehmen, die in dieser Branche unterwegs sind, bereiten solche Projekte vor und rechnen mit einem baldigen Schub bei der Freiflächen-Photovoltaik. Nur, wo könnten solche Anlagen entstehen?

Fokus bislang mehr auf Windkraft

Drei theoretisch mögliche Flächen für große Solarparks sind im Teilregionalplan Energie in und um Ravensburg vorgesehen, bei Knollengraben, Hinzistobel und Grünkraut. Doch anders als bei der Windkraft dürfen längst nicht nur dort, sondern auch an anderen Stellen in der Region, Solaranlagen installiert werden.

Ravensburg hat in Sachen Freiflächen-PV nach eigenen Angaben eine eher abwartende Haltung eingenommen, um den Ergebnissen des Teilregionalplans nicht vorzugreifen. Der Teilregionalplan wird voraussichtlich 2025 fertig. Anderswo wird derweil schon in größerem Stil mit der Kraft der Sonne Strom gemacht.

Teilregionalplan Energie Insgesamt 1,8 Prozent der Fläche in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee sollen für Windkraft ausgewiesen werden, 0,2 Prozent für Freiflächen-Photovoltaik. Wo genau diese Flächen liegen, wird gerade erarbeitet.

Tübingen hat zum Beispiel entlang der Bundesstraße Flächen an Auf- und Abfahrten mit Solarkraft ausgestattet. „Wir sind Jahre hinter Tübingen her“, sagt der Experte Gabriel Frittrang über die Ausbaubemühungen bei Solarenergie in Ravensburg - er ist Großkundenbetreuer bei der Firma Solmotion mit Sitz in der Zwergerstraße, die Solaranlagen plant und baut.

Dieser Rückstand habe auch damit zu tun, dass sich die Technischen Werke Schussental eher auf Windkraft fokussiert hätten. „Auch das ist regenerative Energie“, fügt Frittrang anerkennend hinzu. Der Teilregionalplan könne möglicherweise dafür sorgen, dass nun auch die Solarenergie in der Region in größerem Stil „angeschoben“ wird.

Großes Interesse an Agri-PV

Für riesige Solarparks sieht er an den Hängen des Schussentals allerdings keine Chance. Und er sagt auch, dass für die Akzeptanz in der Bevölkerung wichtig sei, keine Aussichtspunkte zuzubauen. Zudem dürften wichtige Luftströme durch solche Anlagen nicht gebremst werden. Aber:

Wenn wir die Energiewende so wollen, wie Berlin es beschlossen hat, müssen wir in die Fläche, sagt Frittrang.

Er fände es am besten, wenn die Stadt Ravensburg Geld in die Hand nähme und untersuchen ließe, wo es auf ihrer Gemarkung Potenzial für Solarenergie gibt.

Er sieht die größte Chance für den Bau von Solaranlagen entlang der Südbahn. Dort dürfe im sogenannten privilegierten Verfahren in einem bestimmten Korridor Freiflächen-PV gebaut werden, ohne, dass es dafür einen extra Bebauungsplan braucht. Eine Naturschutzprüfung müsse man aber trotzdem machen.

Die Umwelt- und Naturschutzverbände BUND und NABU in Oberschwaben lehnen Freiflächen-PV nicht ab. In der Vergangenheit forderten sie allerdings als Ziel für jede reine Freiflächensolaranlage eine biodiversitätsfördernde Gestaltung und Pflege des Anlagengeländes. Der BUND hält außerdem Agri-PV über Sonderkulturen in der Region für unterstützenswert.

Auch Frittrang hält die Agri-PV, also Solaranlagen etwa über Obstbäumen, Acker- oder Grünland, für eine elegante Lösung, weil die Flächenkonkurrenz dadurch entschärft werde. Solmotion hat sich vor eineinhalb Jahren auf Agri-PV spezialisiert. Das Interesse von Landwirten an solchen Anlagen sei „immens“. Rund ein halbes Dutzend solcher Anlagen habe die Firma gerade in Planung.

Solmotion will aber auch eigene Projekte umsetzen und hat sich laut Frittrang schon Pachtverträge für drei Flächen auf Ravensburger Gemarkung gesichert, die insgesamt 20 Hektar umfassen, sagt Frittrang. Wo sie liegen, will er noch nicht öffentlich machen. „Gegen Ende des Jahres werden wir die Bauleitplanung anstoßen“, kündigt er an.

Drei Orte für PV-Parks in Betracht

Auch die Technischen Werke Schussental haben Interesse am Bau von Freiflächen-PV rund um Ravensburg. „Allerdings gestaltet sich die Sicherung von geeigneten Grundstücken zu wirtschaftlich vertretbaren Rahmenbedingungen als sehr schwierig, da im Schussental aus unterschiedlichen Gründen ein hoher Flächendruck herrscht“, sagt Pressesprecherin Brigitte Schäfer.

Für größere PV-Parks sind im Entwurf des Teilregionalplanes vor allem Flächen östlich der Schussen (Grünkraut, Knollengraben, Hinzistobel) vorgesehen. Schäfer sagt, das liege daran, dass diese Flächen landwirtschaftlich nicht so wertvoll seien. Auch die Technischen Werke Schussental hoffen darauf, dass der Teilregionalplan den Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik beschleunigt.

Bisher habe der regionale Energieversorger keinen Bauantrag für einen Solarpark in der Region gestellt. Der Stadt Ravensburg lagen, Stand Mitte März, zwei Bauanträge für Freiflächen-Photovoltaikanlagen vor. In einem weiteren Fall müsse ein sogenannter vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt werden, der an manchen Stellen nötig ist, um eine Solaranalge auf der Freifläche zu ermöglichen.