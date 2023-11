Warnstreik am ZfP Weißenau

Am Donnerstag werden Beschäftigte am ZfP Weißenau in einen Warnstreik gerufen. Das geht aus einer Pressmitteilung von Verdi hervor. Das Null-Angebot der Länder-Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde „empfinden die Betroffenen als Hohn und Missachtung ihrer täglichen Arbeit“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ulm-Oberschwaben. Nun wolle Verdi den Druck auf die öffentlichen Arbeitgeber erhöhen. Erstmals werden Klinikbeschäftigte am ZfP Weißenau in den Ausstand gerufen, heißt es in der Mitteilung. Um 10 Uhr wird es eine öffentliche Streikversammlung an der Schranke Kreisverkehr Hauptzufahrt ZfP Weißenau geben. Die zwingend erforderliche Versorgung von Patienten an den Zentren für Psychiatrie in Südwürttemberg werde sichergestellt, so Winkler.