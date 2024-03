Nachdem ein Ticketbetrug in Bussen des Unternehmens Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) aufgeflogen war, könnte sich die Zahl der Verdächtigen erhöhen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Ravensburg zum Stand der Ermittlungen mit. Möglicherweise haben noch mehr Busfahrer als diejenigen, die bisher schon im Fokus der Kriminalpolizei stehen, einen Trick zur Überlistung des Ticketsystems ausprobiert.

Kreis der Verdächtigen könnte noch wachsen

Die Vermutung, dass beim Fahrkartenverkauf in Linienbussen der Region Bodensee-Oberschwaben wohl ab 2021 Geld abgezweigt wurde, konnte im November 2023 bei Durchsuchungen untermauert werden. In den Unternehmensräumen der Deutsche-Bahn-Tochter RAB in Weingarten und Friedrichshafen wurden Spinde einiger Busfahrer von der Polizei durchsucht.

Bisher wird laut der Ravensburger Staatsanwaltschaft gegen acht Busfahrer wegen des Verdachts des Computerbetrugs in großem Stil ermittelt. „Wahrscheinlich wird es nicht bei acht Beschuldigten bleiben“, sagt aber die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft, Christine Weiss.

Geld nach Fahrkartenverkauf in eigene Tasche gesteckt

Den Fahrern wird vorgeworfen, die Ticket-Geräte in den Bussen so manipuliert zu haben, dass zwar Fahrkarten für die Kunden ausgespuckt, aber nicht im System verbucht wurden. Den kassierten Fahrtpreis konnten sie so in die eigene Tasche stecken.

Der Schaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler auf etwa 100.000 Euro.

Ob man so viel nachweisen kann, müssen die Ermittlungen ergeben. Christine Weiss

Wie genau der Trick funktionierte, ist offenbar noch nicht bekannt. Einer ersten Schilderung der Staatsanwaltschaft zufolge wurden ausgedruckte Tickets nicht exakt an einer Perforation abgerissen, wodurch das Computersystem den Verkauf nicht verbuchte. Doch ein Sprecher der Bahn dementiert diese Version - so könne das nicht gewesen sein. Die Ticketgeräte enthielten ein Schneidwerk, das die Tickets nach dem Druck abschneidet.

Bahn geht von erheblicher krimineller Energie aus

„Wie die das gemacht haben, können wir nicht sagen. Das Ticket kommt geschnitten raus“, sagt der Bahnsprecher. Den Ticketautomaten zu überlisten, bedürfe deutlich mehr krimineller Energie, als Tickets falsch abzureißen, sagt er.

Die RAB habe zusammen mit dem Anbieter des Ticketverkaufsystems die Stornierung und den Verrechnungsprozess von Tickets verändert. Seit Februar 2024 greife die Änderung, um solchen Betrug künftig zu erschweren und im besten Fall zu verhindern.

Unter den tatverdächtigen Busfahrern sollen nach Informationen der Redaktion ein Brüderpaar und die Ehefrau einer der beiden Männer sein. Auch private Wohnungen von Tatverdächtigen sind schon durchsucht worden.