Die Tage von Real in Weingarten sind gezählt. Die offizielle Schließung steht kurz bevor. Jetzt ist der große Abverkauf der Restbestände gestartet. Ende des Monats ist am Standort dann endgültig Schluss.

May Lenuweit war ein aufstrebender Eishockey-Crack, bis ein schwerer Unfall fast sein Leben und auch alle Zukunftshoffnungen beendete. Doch der junge Mann aus Bad Waldsee hat nicht aufgegeben und sucht jetzt eine barrierefreie Wohnung.

Vor allem alteingesessene Ravensburg sind immer noch geschockt über den Abriss der historischen Villa Kenngott. Nun kommen Zweifel an der Notwendigkeit der Maßnahme auf.

Ein Bad Wurzacher Einzelhändler will sich vergrößer. Der Neubau hat begonnen. So soll der neue Standort aussehen und dann steht der Umzug an.