Shani Louk ist wohl tot - Frühchen werden weiter in Ravensburg versorgt

Zu Wochenbeginn meldet sich die Mutter der Deutsch-Israelin Shani Louk zu Wort. Die gebürtige Ravensburgerin Ricarda Louk hat den Tod ihrer 23-jährigen Tochter bekannt gegeben. Die junge Frau ist der Terrorvereinigung Hamas beim Überfall auf Israel zum Opfer gefallen.

Um die schönste Kuh Oberschwabens ist es beim Fleckviehtag in Bad Waldsee gegangen. Und die neue vierbeinige Schönheitskönigin stammt aus Hasenweiler.

Ein Großbrand hat die Feuerwehren der Umgebung am Freitag in Amtzell beschäftigt. Auf einem Bauernhof stand ein großer Schopf lichterloh in Flammen.

Es hätte die medizinische Versorgung in der Region deutlich verschlechtert, aber dann hat sich Baden-Württembergs Gesundheitsminister persönlich eingeschaltet und ein Machtwort gesprochen. Jetzt werden Frühchen auch künftig in Ravensburg versorgt.