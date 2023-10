Ein 55-Jähriger wollte in Wolfegg Hackschnitzel auf einen Sattelzug laden, als das Schüttgut in Bewegung geriet und den Mann unter sich begrub. Der Mann kam bei diesem Arbeitsunfall ums Leben.

Die Freien Wähler in Ravensburg haben eine Idee, die gegen den Wohnraummangel in der Stadt helfen soll. Statt Autos sollen in Zukunft Wohnungen auf dem Oberschwabenhallenplatz stehen.

In den Tagesthemen der ARD war in der vergangenen Woche die Mobilitätswende das Thema. Ein Team des SWR war hierfür im Allgäu und hat mit der Bahninitiative Isny-Leutkirch gedreht.

In wenigen Wochen ist Schluss. Die McDonalds-Filiale in der Lindauer Straße in Isny macht dicht. Warum? Darüber hält sich der Betreiber bedeckt.