Vorverkauf für Gianna Nannini startet

Fünf Jahre ist es her, dass Gianna Nannini ihr letztes Projekt veröffentlicht hat. Mit „Silenzio“, der neuen Single, welche seit dem 5. Januar auf allen digitalen Plattformen und im Radio verfügbar ist, kehrte die Italienerin nun zurück. Mit ihrer „Sei nell'anima tour - European Leg“ kommt die Sängerin (Foto: Allgäu Concerts) am Samstag, 7. Dezember, in die Oberschwabenhalle nach Ravensburg. Beginn ist um 20 Uhr. Karten kosten ab 76,60 Euro und sind ab 27. März erhältlich unter www.allgaeu-concerts.de sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.