Vortrag zur Elektrifizierung türkischer Folkmusik

Der Neue Ravensburger Kunstverein (NRVK) bietet am Donnerstag, 25. Januar, 20 Uhr, in seinen Räumen in der Möttelinstraße 17 den Vortrag „Elektronik Türküler - zur Elektrifizierung türkischer Folkmusik“ mit Musik von Holger Lund und Cornelia Lund an. Dies teilt der NRVK mit. Der Vortrag zeigt, wie die Elektrifizierung der Musik besonders in den 1970er-Jahren zur Entwicklung einer neuen türkischen Musik (Anatolian Rock) führte, die auf besondere Weise Ruralität und Urbanität, Folk und Rock kombinierte. Von Verrat war nicht die Rede, im Gegenteil: Nun wurde das kemalistische Programm einer Ost-West-Musik publikumswirksam umgesetzt. Mit der musikalischen Strompolitik erfolgte eine Fokusverschiebung beim westlichem Part von Ziya Gökalps musikideologischem Ost-West-Konstrukt: von der favorisierten, aber eher unbeliebten europäischen Opernklassik verschob sich der Fokus im Zuge der Amerikanisierung der 1950er-Jahre in der Türkei hin zur wesentlich beliebteren anglophonen Pop-Rock-Musik. Dabei wurde auch anatolische Folkmusik neu definiert, als elektrifizierter „Heavy Folk“, der prinzipiell traditionell belassen wird, aber mit verzerrter E-Saz gespielt und elektronischem Hall gesungen wird. Der vom „Goldenen Mikrofon“ ausgehende lange Arm der Elektrifizierung erreichte in den 70er-Jahren weitere (Multi-)Hybrid-Genres, Arabesk-Rock etwa oder Taverna-Synth Pop. Man wurde „Teil dieser Elektrizität“ (Erkin Koray), der seinem ersten Album den Titel Elektronik Türküler (1974) gab. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Weitere Infos gibt es unter www.nrvk.de