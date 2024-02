Vortrag über historische Schützenscheiben

Der Neuer Ravensburger Kunstverein (NRVK) lädt am Donnerstag, 22. Februar, 20 Uhr, zu einem Vortrag des Ravensburger Historikers Alfred Lutz mit dem Titel „Geschichte und Stadtbild im Spiegel historischer Ravensburger Schützenscheiben - Was historische Schützenscheiben erzählen“ ein. In Ravensburg haben sich laut Pressemitteilung zahlreiche wertvolle Schützenscheiben aus der Zeit vom frühen 18. bis zum 20. Jahrhundert erhalten. Sie sind wichtige und zugleich reizvolle, oftmals noch wenig bekannte Quellen zur Stadtgeschichte und zur baulichen Entwicklung. Die Scheiben, die teils von regional bekannten Künstlern geschaffen wurden, zeichnen ein lebendiges Bild der einstigen Reichsstadt und späteren württembergischen Oberamtsstadt. Eine Auswahl historischer Schützenscheiben soll im jeweiligen historischen Zusammenhang vorgestellt werden, darunter die beiden aus Anlass des Rastatter Friedens von 1714 gestifteten Scheiben, die „Rathausscheibe“ von 1752, die Verfassungsscheibe von 1819 oder die Hochzeitsscheibe von Julius Spohn aus dem Jahre 1868. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des NRVK's in der Möttelinstrasse 17 in Ravensburg statt. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zur Veranstaltung finden sich unter www.nrvk.de