Vorne Matt Alfaro, hinten Ilya Sharipov

Dritter Sieg in Serie: Die Ravensburg Towerstars haben sich am Freitagabend in CHG-Arena knapp gegen den EV Landshut durchgesetzt. Nach Penaltyschießen gewannen die Oberschwaben mit 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0/1:0). Das Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL2) war mit 3011 Zuschauern gut besucht. Entscheidend für den doppelten Punktgewinn waren der kanadische Stürmer Matt Alfaro sowie Goalie Ilya Sharipov. Mit dem Sieg festigte Ravensburg den dritten Tabellenrang. Landshut ist weiter Fünfter.

Beide Trainer waren nach der Partie „stolz“. Landshuts Heiko Vogler auf die Leistung seiner Mannschaft. „Wille, Energie, Engagement“ haben aus seiner Sicht absolut gepasst. Ravensburgs Gergely Majoross freute sich darüber, dass sein Team „einen Weg gefunden hat, das Spiel zu gewinnen“. Allerdings war der Towerstars-Coach sehr frustriert über die für ihn vielleicht schlechteste Leistung der Saison. „Es war ein schlimmes Spiel, wir haben keine Fünf-Meter-Pässe an den Mann gebracht“, sagte er.

Stets eine hohe Bedeutung bei der Vielzahl der Schüsse kommt im Eishockey dem Goalie zu. Und da haben sich die Gäste im vergangenen Sommer stark verstärkt: Mit Jonas Langmann wechselte der Towerstars-Meistertorwart der Saison 2022/2023 nach Landshut. Zu diesem erfolgreichen Team zählte auch Robin Drothen, der nach dem Insolvenzvertrag des Oberligisten Bayreuth Tigers ebenfalls den Weg zu den Bayern fand. Bestens bekannt in Ravensburg ist auch David Zucker. Er spielte von 2017 bis 2022 bei den Towerstars und stand in der CHG-Arena in Startformation des EV Landshut.

Alexander Rudkovski nimmt Dunham-Kaderplatz ein

Bei den Towerstars gab es im Vergleich zum Sieg in Kaufbeuren eine personelle Veränderung. Der Förderlizenzspieler Noah Dunham war mit dem ERC Ingolstadt in der DEL bei den Grizzlys Wolfsburg (1:3) aktiv, dafür rückte Nachwuchsmann Alexander Rudkovski in den Kader.

Der 18-jährige Rudkovski initiierte eine der ersten Ravensburger Gelegenheiten. Er bediente Calce, doch er kam nicht an Langmann vorbei (4.). Stattdessen gingen die Gäste in Führung. Den Towerstars unterlief ein Wechselfehler - dadurch hatte Brett Cameron nach einem Zuspiel von Luca Zitterbart viel Platz und überwand mithilfe des Pfostens den Ravensburger Schlussmann Ilya Sharipov (5.). Noch während Stadionsprecher Marcus Haider den Treffer ansagte, leistete sich Landshut einen folgenschweren Puckverlust. Matt Alfaro antizipierte, sprintete in Richtung Tor und blieb im Duell gegen Langmann eiskalt (6.). 1:1 für die Towerstars, nur 17 Sekunden nach dem Rückstand.

In der Folge waren die Gastgeber dem 2:1 näher. Gleich zweimal traf das Majoross-Team den Pfosten. Nur knapp sein 13. Saisontor verpasste der äußerst spritzige Alfaro. Er zeigte großen Ehrgeiz. Wade Bergman brachte ihn zu Fall, aber der kanadische Towerstars-Stürmer rappelte sich wieder auf und hatte bei seinem Abschluss Pech - dieser Chance in Unterzahl ging ein schlimmer Landshuter Fehlpass voraus (13.). Drei Minuten später traf Calce mit seinem mutigen Schuss ebenfalls Aluminium.

Landshut trat im zweiten Drittel sehr präsent auf. David Stieler versuchte es aus der Drehung, Sharipov machte sich aber breit und wehrte den Schuss zur Seite ab. Die Gastgeber ließen trotz der Landshuter Überlegenheit insgesamt wenig Gefärhliches zu. Und in den letzten drei Minuten des mittleren Abschnitts kam Ravensburg zu eigenen Chancen. Tim Gorgenländer, sehr gut freigespielt von Louis Latta, hatte viel Raum, brachte den Puck aber nicht mehr über den Schoner von Langmann. Kurz darauf zog Herr aus guter Position ab, Benedikt Brückner blockte allerdings stark. „Wir müssen genauso aggressiv wie im zweiten Drittel spielen“, forderte Benjamin Zientek im SpradeTV-Interview.

Ilya Sharipov mit „Parade des Jahres“

Zientek verband das mit dem Wunsch, mindestens noch einen Treffer zu erzielen, um dieses Spiel für sich entscheiden zu können. Beide Fanlager sorgten bis zum Schluss für eine gute Stimmung, obwohl die Höhepunkte im Schlussdrittel weitestgehend ausblieben. Es gab eigentlich nur den einen echten Aufreger, als ein Landshuter Sam Herr in Richtung Tor schubste. Calce und Luca Zitterbart gerieten heftig aneinander, bis es die Unparteiischen schafften, die beiden Streithähne zu trennen. Beide mussten die folgenden zwei Minuten auf der Strafbank verbringen. Das war es aber auch schon an großer Action, es ging in die Verlängerung, in der die Towerstars dann etwas länger zittern mussten. Die Schiedsrichter überprüften per Videobeweis minutenlang ein mögliches Tor, nachdem Sharipov einen Schuss von Wade Bergman mit sensationell mit dem Schläger abwehrte. Und: Zur Freude der Ravensburger kamen auch die Unparteiischen zum Ergebnis, dass die Scheibe die Linie nicht vollständig überquert hatte. „Das war die Parade des Jahres“, lobte Majoross. Fünf Sekunden vor Schluss gab es wegen einer Behinderung zwei Minuten für Cameron, der damit im Penaltyschießen fehlte. Hier avancierten zwei Ravensburger zu Helden. Sharipov parierte alle drei Versuche der Landshuter und Alfaro war als einziger Schütze erfolgreich.

Für beide Mannschaften geht es am Sonntag um 17 Uhr weiter: Ravensburg ist bei den elftplatzierten Selber Wölfen zu Gast und Landshut empfängt zu Hause den Tabellenzehnten EHC Freiburg. Beide Spiele werden live bei SpradeTV übertragen.

DEL2, 44. Spieltag: Ravensburg Towerstars – EV Landshut 2:1 n.P. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0/1:0). – Tore: 0:1 (04:46) Brett Cameron (Zitterbart, Zucker), 1:1 (05:03) Matt Alfaro (Dietz), 2:1 Matt Alfaro (Penalty) – Strafen: Ravensburg 6 Minuten, Landshut 6 Minuten – Zuschauer: 3011.