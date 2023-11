Vorbereitungen für Vesperkirche laufen

Für drei Wochen soll in der Ravensburger Stadtkirche wieder ein Ort für Begegnung entstehen. Kirchengemeinde und Träger der Vesperkirche laden vom 16. Januar bis 4. Februar ein zu Essen und Vesper, Gespräche und Tischgemeinschaft, Frisör und Fußpflege, Leib und Seele, Andachten und Kultur. Die Angebote sind offen für alle.

Die Johannes-Ziegler-Stiftung der Zieglerschen und das Diakonische Werk OAB im Kirchenbezirk Ravensburg sind aktuell in den Planungen. Mit bis zu 400 Ehrenamtlichen wird die Vesperkirche zu einem „Zuhause auf Zeit“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. So könnten sich alle wohl fühlen: die einsame Seniorin, die Schülerin, der Auszubildende und der Wohnsitzlose.

„Sozial.Gerecht.Nachhaltig ‐ Klima Wandeln“. So lautet das Jahresthema der Vesperkirche. Den Trägern geht es um das soziale Klima, um das Miteinander und um die Menschen, die mit finanziellen Benachteiligungen zurechtkommen müssen. Doch es soll auch um die Fragen gehen: „Wie nachhaltig können wir leben, und zu welchen Lasten geht das? Wie fordern die klimatischen Veränderungen insbesondere benachteiligte Personengruppen heraus (Hitze in ungedämmten Dachgeschosswohnungen, Schimmel im Keller)? Welche innovativen Ansätze gibt es, hier soziale Gerechtigkeit zu schaffen? Und wie ist das mit dem sozialen Klima und den Spaltungen, Verwerfungen und einem rauen Umgangston?

Beim Themenabend am 31. Januar wird Johannes Eurich vom Diakoniewissenschaftlichen Institut in Heidelberg als Referent aus Forschungen und vielen Gesprächen berichten. Der Abend soll mit einem inhaltlichen Impuls starten und dann in einer Runde mit verschiedenen Akteuren aus Ravensburg diskutiert werden.

Die Vesperkirche ist ein rein spendenfinanziertes Projekt.