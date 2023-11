Vor 50 Jahren war das Maß für mehr und mehr engagierte Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt voll. Ihnen schwoll die Zornesader in Anbetracht des brutalen Kahlschlags, den Stadtverwaltung und Gemeinderat in Angriff nahmen, sowohl was wertvollen alten Baumbestand in der Wilhelmstraße als auch historische Bausubstanz in der Altstadt betraf.

Dem erklärten Ziel, der autogerechten Stadt, wurde und sollte vieles geopfert werden, was den Ravensburgern lieb und wert war. Entsprechende Gutachten sorgten für Zündstoff. Wochenlang füllten Leserbriefe, in denen die Verfasser ihrer Empörung Ausdruck gaben, die Spalten der „Schwäbischen Zeitung“.

Mit Kettensägen und anderem Gerät

6. November 1973: In der Wilhelmstraße stehen in aller Herrgottsfrühe die Männer von Stadtförster Heinz Niederer mit ihren Kettensägen und anderem Gerät bereit, um im Auftrag von Baudirektor Albert Schwarz, Leiter des staatlichen Straßenbauamts, die schönen alten Kastanien ruckzuck zu fällen. Schwarz ist zuständig, denn es handelt sich um eine Bundesstraße. Die stadtbildprägenden Baumveteranen müssen der erst am späten Vorabend des 5. November vom Gemeinderat unter Vorsitz von OB Karl Wäschle bei nur einer Gegenstimme abgesegneten Verbreiterung von zwei auf vier Fahrspuren weichen.

Die einzige Gegenstimme kommt von Stadträtin Maria Ballarin (SPD). Das couragierte „Altstadt-Mariele“, wie sie die Ravensburger liebevoll taufen werden, wird alsbald eine herausragende Rolle bei der Gründung des Bürgerforums Altstadt Ravensburg spielen. Aber beim OB fällt sie in Ungnade. In seinen Erinnerungen („Alassinische Notizen“) geht der OB auf die „Affäre Wilhelmstraße“ ein: „Die Bürger empörten sich gewaltig über den Baumfrevel, bombardierten die Stadträte mit Schimpfkanonaden. Die ganze Stadt war in Aufruhr.“

Der „Geist des Stammtisches“

Laut Wäschle änderten daraufhin Teile des Gemeinderates ihre Meinung, solidarisierten sich mit den zornigen Bürgern, fühlten sich von der Verwaltung überfahren, „verdächtigten mich eines Komplotts mit dem Leiter des Straßenbauamts...“ Ungnädig urteilte Wäschle über den Aufruhr, es handele sich um den „Geist des Stammtisches“ der hier unter Missachtung der schwierigen Faktenlage Regie geführt habe.

Jedenfalls stehen viele Menschen nach der Abholzaktion in der Wilhelmstraße , die als „Nacht-und-Nebel-Aktion“ in die Stadtgeschichte eingehen wird, fassungslos vor dem Zerstörungswerk, das sie nicht mehr verhindern können. Wohl aber gelingt es, den ebenfalls unmittelbar bevorstehenden Abriss der Treppe und der Kutschenauffahrt am Konzerthaus zu stoppen. Auch Treppe und Auffahrt sollen der Verbreiterung der Wilhelmstraße und damit dem ersten Abschnitt des ins Auge gefassten autogerechten Altstadtrings gemäß Generalverkehrsplan von Professor Schaechterle geopfert werden. Städtische Arbeiter sind schon dabei, die alten Lampen abzubauen.

Schussenstraße mit sechs Spuren geplant

Damit aber nicht genug. Der Plan sieht auch vor, weitere vollendete Tatsachen zu schaffen, so den Frauentorplatz für Fußgänger zu untertunneln, die Schussenstraße auf sechs Spuren zu verbreitern, denen die baumbestandene Wallanlage hätte geopfert werden müssen, außerdem der Hirschgraben, in dessen Verlängerung ein Tunnel entstehen soll. Alles zusammen gravierende Eingriffe, die den Unmut in der Bevölkerung anschwellen lassen.

Dieser wachsende Unmut, ja Zorn, hatte aber auch noch einen anderen Grund. Bereits zwischen 1950 bis 1975, so ist bei Peter Eitel nachzulesen (“Ravensburg im 19. und 20. Jahrhundert“), waren von den etwa 800 Gebäuden in der Ravensburger Altstadt fast 160 abgebrochen worden. Noch viel rigorosere Eingriffe in die historisch gewachsene Bausubstanz sah allerdings das berühmt-berüchtigte Gutachten von 1969 des renommierten Stadtplaners Professor Ludwig Schweizer vor. Wäre es nach ihm gegangen, dann wären große Teile der Altstadt plattgemacht worden. Einen Vorgeschmack darauf lieferte bereits 1967/68 der Abbruch mehrerer Gebäude in der Unteren Adlerstraße und der Unteren Breiten Straße , um Platz für das neue Kaufhaus Oberpaur, das Kaufhaus X und das Parkhaus zu schaffen.

Handfester Widerstand nach dem Kahlschlag

Doch handfester Widerstand gegen die ‐ aus heutiger Sicht ‐ Horror-Visionen, nach deren Realisierung die altvertraute Ravensburger Altstadt nicht mehr wiederzuerkennen gewesen wäre, formierte sich erst nach dem Kahlschlag in der Wilhelmstraße.

Der Kahlschlag in der Wilhelmstraße löste in der Bevölkerung gewaltigen Protest aus, der Stadtverwaltung, Gemeinderat und Medien beeindruckte, sollte Maria Ballarin 40 Jahre später in einem Beitrag über vier Jahrzehnte Bürgerforum in den „Altstadtaspekten“ von 2013/14 ihren Mitstreiter Max Ehrle zitieren.

Er gehörte ebenso wie Rektor Alfred Stöhr von der Kuppelnauschule, wie der Arzt Hans Burkhard und wie Lucine und Oskar Julius Weiss zu den Frauen und Männern an der Spitze des Widerstands, nicht zu vergessen Hans-Ulrich Dreher, Alfons Locher und der damalige Stadtarchivar Peter Eitel, allesamt Gründungsväter des Bürgerforums. Dazu Ballarin, selbst auch äußerst engagiert: „Sie artikulierten ihren Protest als Erste in einem Interview mit dem Südwestfunk, der auf die Aktion kritisch landesweit aufmerksam machte.“

Gründung des Bürgerforums Altstadt Ravensburg

Diese Bürgerinnen und Bürger beließen es allerdings nicht mit dem geharnischten Protest. Sie schlossen sich zusammen und wurden aktiv. „Schon am 1. Dezember 1973 stellten sie sich in der Schwäbischen Zeitung als ,Bürgerforum Altstadt Ravensburg’ vor und waren am 13. März 1974 ein eingetragener Verein.“

Stadtarchivar Peter Eitel bescheinigte dieser Bürgerinitiative später in seinem erwähnten Buch, sich zur „lautstarken Mahnerin in Sachen Denkmalschutz“ entwickelt zu haben. „Auch wenn es in seiner Polemik gegen die Stadtverwaltung, Investoren und Architekten gelegentlich übers Ziel hinausschoss, bewirkte es doch bei einem Teil der Bevölkerung und des Gemeinderates einen allmählichen Bewusstseinswandel, sodass das ,Schweizer-Gutachten’ sehr rasch auf Nimmerwiedersehen in den Schubladen des Bauamtes verschwand.“