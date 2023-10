Von Wacken bis Ravensburg

Sie sind zu dritt ‐ ein Mongole, ein Bulgare und ein Franzose. Aber es ist, als würde uns ein ganzer Stamm wilder Reiter mit Geigen und Trommeln durch die Steppen Asiens und auf den Balkan führen, schreiben die Veranstalter. Die Musik von Violons Barbares (Foto: Veranstalter) strahlt kraftvollen Zusammenhalt und überbordende Begeisterung aus. Am Freitag, 6. Oktober, gastiert das wahrlich außergewöhnliche Weltmusiktrio in der Ravensburger Zehntscheuer. Der Klang der Gadulka (bulgarische Fidel) und der mongolischen Pferdekopfgeige Morin Khoor werden für selten zu hörenden Klangzauber sorgen. Die meisten relevanten Weltmusikfestivals haben die Band mit ihrem so berührenden Sound schon präsentiert, André Heller lud die Band zur Eröffnung des neuen Weltmuseums nach Wien, 2019 feierten Violons Barbares gar auf dem legendären Wacken Festival die Ovationen des Publikums.