Die Reaktionen könnten unterschiedlicher kaum sein: Während der Bund Naturschutz (BUND) die Streichung von vier Gewerbeflächen im neuen Regionalplan als „Teilerfolg“ sieht, wertet die Industrie– und Handelskammer Bodensee–Oberschwaben die Entscheidung als „fatales Signal“.

So hat das Ministerium entschieden

Mit dem genehmigten, neuen Regionalplan steht seit kurzem fest, wo in den nächsten Jahren in den drei Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis Gewerbe– und Wohngebiete entstehen dürfen, wie die Verkehrsinfrastruktur weiterentwickelt werden kann und wo Rohstoffe abgebaut werden dürfen. Von der Genehmigung ausgenommen wurden allerdings vier Schwerpunktgebiete für Industrie und Gewerbe mit insgesamt 120 Hektar Fläche. Sie sollten in Friedrichshafen–Hirschlatt, Kißlegg–Waltershofen, Leutkirch–Riedlings und Pfullendorf–Wattenreute entwickelt werden.

Die dafür notwendigen Zielabweichungsverfahren — keines der Gebiete schließt an eine bestehende Siedlung an — wurden vom Regierungspräsidium Tübingen abgelehnt — zumindest auf regionaler Ebene. Das RP sieht, wenn man die ganze Region von der Sigmaringer Alb bis zum Bodensee betrachtet, den Bedarf an Gewerbeflächen gedeckt. Nun liegt es an den Städten und Gemeinden, ob sie auf kommunaler Ebene die Entwicklung der Gebiete aufwendig weiterverfolgen wollen.

BUND sieht „Teilerfolg“

„Das ist ein Teilerfolg“, sagt Ulfried Miller, Regionalgeschäftsführer des BUND auf SZ–Nachfrage. „Wir haben auf die Rechtswidrigkeit dieser Planungen hingewiesen. Das RP sah es auch so, dass die vier Gebiete dem Landesentwicklungsplan widersprechen“, fühlen sich die Naturschützer bestätigt.

Besonders problematisch am gesamten Planungswerk sieht Ulfried Miller aber den Flächenverbrauch für Wohnen, Gewerbe und Straßen.Er rechnet vor: „1000 Hektar für Wohnen, etwa dasselbe für Gewerbe und für Straßen 300 Hektar. Da ist unsere Forderung, alles auf die Hälfte zu reduzieren. Das geht nur, wenn man die Innenentwicklung voranbringt.“

Klagen die Naturschützer?

Laut Miller seien nun die Kommunen gefordert, sorgsam mit den Flächen umzugehen. Denn nur weil der neue Regionalplan grundsätzlich die Möglichkeit für ein Wohn– oder Gewerbegebiet bietet, muss eine Stadt oder Gemeinde noch nichts erschließen. Der BUND–Sprecher weiß, trotz des „Teilerfolgs“, wie er es nennt, dass der neue Regionalplan für keines der vier Gewerbegebiete das Aus bedeutet.

Die sind jetzt erst mal raus aus dem Regionalplan — und zwar weil die Gefahr bestand, dass der ganze Plan rechtlich wackelig wird, wenn er Planungen beinhaltet, die womöglich gegen ein Landesgesetz verstößt. Ulfried Miller

Apropos rechtlich: Miller kündigt an, dass der BUND die Plangenehmigung genau prüfen lassen wird. Sollten Vorgaben zum Flächenverbrauch oder Klimaschutzgesetze aus BUND–Sicht verletzt sein, werde man den Rechtsweg bestreiten. Aber der BUND–Sprecher sagt auch: „Wir klagen aber nicht aus Prinzip. Unser Ziel ist nicht Verzögern, sondern Verbessern.“

IHK–Präsident ist bestürzt

Die Industrie– und Handelskammer Bodensee–Oberschwaben sieht das ganz anders. „Die Streichung ist ein fatales Signal für die Wirtschaft in der Region“, warnt IHK–Präsident Martin Buck. Er zeigte sich von der Meldung aus Stuttgart bestürzt.

„Diese Entscheidung ist ein klares Signal — insbesondere an die international tätigen Unternehmen — Investitionen in Bodensee–Oberschwaben möglichst zu vermeiden.“ Buck befürchtet, dass die Herstellung neuer, innovativer Produkte „fernab von hier“ erfolgen wird. Der IHK–Präsident sieht eine „künstliche Flächenverknappung“, welche die Region mittelfristig Arbeitsplätze und Wertschöpfung kosten könne.

Unternehmer kritisieren Verfahren

Martin Buck kritisiert darüber hinaus das Verfahren. „Die Gewerbegebiete wurden in einem aufwendigen, über zweijährigen Prozess zwischen dem Regionalverband, den Kommunen und der IHK als regionales Gewerbeflächenentwicklungskonzept erarbeitet und mit Ministerium und Regierungspräsidium abgestimmt.“ Dass es nun anders kam sei für die IHK völlig unverständlich.