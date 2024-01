Christof Stier steht am Herd und rührt in einer Pfanne. Mittagessen gibt es heute erst um 14 Uhr. Vorher war keine Zeit zum Essen. Denn vorher war er bei einer Schülerin, die gestürzt war und medizinische Hilfe brauchte. Christof Stier ist Rettungssanitäter. Heute hat er zusammen mit Notfallsanitäterin Julia Hörl Dienst in der Rettungswache der Johanniter in Ravensburg.

Wenn jemand schnell Hilfe benötigt, rücken sie mit dem Rettungswagen aus. Dann muss alles andere warten. Auch das Mittagessen. Was genau während ihrer Schicht auf sie zukommt, wissen die beiden vorher nicht.

Ihre Schicht hat heute um 7 Uhr begonnen und geht bis 19 Uhr. Am Vormittag gab es schon drei Einsätze, berichten sie. Zuerst wurden sie zu einer Frau gerufen, die eine Magenblutung hatte. Mit dem Rettungswagen brachten sie die Frau ins Krankenhaus. Beim zweiten Patienten bestand Verdacht auf Schlaganfall. Auch er wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Dann folgte der Einsatz an einer Schule. Eine Schülerin hatte sich bei einem Sturz verletzt. Sie hatte starke Schmerzen und bekam von Julia Hörl ein Schmerzmittel.

Täglich rund 400 Notrufe

Ihre Einsätze bekommen sie von der Integrierten Leitstelle Bodensee/Oberschwaben. Dort gehen täglich rund 400 Notrufe aus den Landkreisen Ravensburg, Bodenseekreis und Sigmaringen ein. Diese werden an eine von insgesamt 32 Rettungswachen und 16 Notarztstandorte in diesem Gebiet weitergegeben, je nachdem, wer am schnellsten am Einsatzort sein kann. Im Gebiet der Leitstelle Bodensee/Oberschwaben gibt es Rettungswachen von den Johannitern, vom Roten Kreuz, von den Maltesern sowie vom KAP-Rettungsdienst.

Ein Notruf ist eingegangen. Das Navi im Rettungswagen zeigt Christof Stier den Weg zum Einsatzort. (Foto: Katrin Neef )

Christof Stier und Julia Hörl haben jetzt Zeit, eine Pause zu machen und etwas zu essen. In der Rettungswache gibt es eine Küche mit Sitzecke, denn hier ist rund um die Uhr Betrieb. Je nach Schicht bereiten sich Kolleginnen und Kollegen hier ihr Frühstück, Mittagessen oder Abendessen zu. Und nicht selten kommen die Zeiten dabei ein bisschen durcheinander. „Manchmal frühstücke ich erst um 12“, sagt Christof Stier und lacht. Und Julia Hörl berichtet, dass sie vor Kurzem erst abends um 22 Uhr Zeit für ihr mitgebrachtes Mittagessen hatte.

Immer öfter werden Patienten aggressiv

An der Küchenwand hängt ein Bild, von einem Kind gemalt, und auch eine Karte mit Dankesworten einer ehemaligen Patientin. Über solche Gesten freuen sich die Sanitäter. Dass sich jemand bedankt, komme aber nicht mehr so oft vor, sagen sie. Dafür erleben sie immer öfter aggressives Verhalten von Patienten oder auch von Unbeteiligten, die sich zum Beispiel beschweren, dass ihnen der Rettungswagen im Weg steht.

Während Christof Stier und Julia Hörl am Küchentisch sitzen, kommt über die Leitstelle ein weiterer Notruf rein. Diesen Einsatz übernehmen die Kollegen vom Frühdienst, die noch bis 15 Uhr Schicht haben. Als sie kurz darauf zurückkehren, erzählen sie von einem alkoholisierten Mann, der auf der Straße gestürzt war. Passanten hatten den Rettungsdienst gerufen. Doch der Mann habe sehr deutlich klar gemacht, dass er keine Hilfe wolle und sei weggelaufen, berichten die beiden Sanitäter.

Seit einem Jahr hauptberuflich im Rettungsdienst

Und dann herrscht Ruhe. Auch das gibt es in der Rettungswache. Kein Notruf, kein Einsatz. Christof Stier nutzt die Gelegenheit für Computerarbeit, Julia Hörl sortiert mit Kollegen Wäsche ein. Die Einsatzkleidung der Johanniter wird regelmäßig gereinigt und dann wieder nach Größen sortiert in den Schrank eingeräumt.

Auch ein Defibrillator fährt immer mit. Mit diesem Gerät können bewusstlose Personen wiederbelebt werden. (Foto: Katrin Neef )

Gelegenheit für ein Gespräch über den Beruf Notfallsanitäterin. Warum hat sich Julia Hörl dafür entschieden? Einen speziellen Grund könne sie gar nicht nennen, sagt die 24-Jährige. Sie sei schon als Jugendliche im Schulsanitätsdienst aktiv gewesen. Seit rund einem Jahr ist sie hauptberufliche Vollzeitkraft in der Rettungswache. Notfallsanitäter sind bei Einsätzen hauptsächlich für die Versorgung der Patienten zuständig, erklärt sie. Rettungssanitäter lenken meist das Einsatzfahrzeug und assistieren dann vor Ort den Notfallsanitätern bei der Versorgung von Kranken oder Verletzten.

Manche Einsätze sind für die Retter belastend

Auf die Frage nach ihrem bisher schlimmsten Einsatz, sagt Julia Hörl: „Ich war dieses Jahr bei vielen Verkehrsunfällen, das war nicht so schön.“ Es seien aber nicht nur besonders schlimme Einsätze, die einem nahe gehen. „Da reicht auch ein Krebspatient, der gerade noch im Urlaub war und dem es jetzt aber so schlecht geht, dass man ihn nur noch an den Palliativdienst verweisen kann.“ Belastend sei es für sie auch, wenn sie das Gefühl habe, den Angehörigen von Patienten nicht genug helfen zu können. Bisher schaffe sie es aber, solche Erlebnisse von Einsätzen nicht mit nach Hause zu nehmen.

Hintergrund Was tun bei Blaulicht und Martinshorn? Wie verhalte ich mich als Verkehrsteilnehmer richtig, wenn sich hinter mir ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn nähert? Die Polizei erklärt die Regeln: Die Straßenverkehrsordnung besagt, dass in einem solchen Fall sofort alle freie Bahn schaffen müssen. Dies gilt auch für Fußgänger, E-Scooter-Fahrer, Rollstuhlfahrer und Reiter. Man sollte nicht warten, bis das Blaulicht direkt hinter einem ist, sondern frühzeitig Platz machen. Am besten den Blinker setzen und an den Straßenrand fahren, dabei aber nicht abrupt abbremsen. Auch der Gegenverkehr sollte sich nach rechts orientieren. Bei Engstellen nicht einfach stehenbleiben, sondern zügig weiterfahren und den Engpass freimachen. Ähnlich verhält es sich an Ampeln: Wenn das Einsatzfahrzeug nicht über die Gegenfahrbahn ausweichen kann, sollte man sich – auch bei Rotlicht – vorsichtig in die Kreuzung hineintasten, um eine Durchfahrt zu ermöglichen. Hat man selbst Grün, und es nähert sich von anderer Richtung ein Blaulichtfahrzeug, sollte man anhalten und die Kreuzung freihalten. Die Rettungsgasse wird wie folgt gebildet: Bei zweispurigen Straßen in der Mitte der Fahrbahnen. Bei drei- oder mehrspurigen Straßen fahren die Autos auf der linken Spur nach links, alle anderen nach rechts.

Während die 24-Jährige gerade ihr erstes Berufsjahr hinter sich hat, ist Christof Stier ein „alter Hase“ und kennt den Rettungsdienst seit 36 Jahren. Seit 2000 ist er als hauptamtlicher Rettungssanitäter bei den Johannitern, außerdem ist er stellvertretender Leiter der Rettungswache. Auf dem Weg zu Einsätzen ist Christof Stier der Fahrer. Oft muss er den Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn so schnell wie möglich durch den Straßenverkehr steuern. Ob er dabei angespannt ist? „Nein, gar nicht“, sagt der 56-Jährige. Aber natürlich müsse man konzentriert sein. „Und ich muss immer fünf Schritte weiter vorausdenken als andere Autofahrer.“

Diesen Fehler machen Autofahrer immer wieder

Durch die langjährige Erfahrung könne er inzwischen oft ahnen, wie andere Verkehrsteilnehmer auf den Rettungswagen reagieren. So gebe es einen „Klassiker“, der immer wieder passiere, sagt Christof Stier: „Wenn vor mir vier Autos fahren, und ich komme mit Blaulicht und Martinshorn, dann reagieren oft drei Autofahrer richtig und fahren rechts ran, aber der vierte bemerkt mich nicht, erschrickt, weil die anderen an den Straßenrand fahren, und schert aus.“ Dann muss Christof Stier in Sekundenbruchteilen entscheiden, ob er auch abbremsen muss, oder ob es Platz zum Ausweichen gibt. „Neue Fahrzeuge sind oft so gut isoliert, dass die Leute das Martinshorn kaum noch hören“, sagt er.

Schmerzmittel, Blutverdünner, Spritzen und Kanülen: Der Medikamentenschrank im Rettungswagen hält alles bereit, was die Sanitäter für die Erstversorgung von Patienten brauchen. (Foto: Katrin Neef )

Der Piepser am Hosenbund schlägt Alarm. Die Leitstelle meldet den nächsten Einsatz: Nachbarn haben den Notruf gewählt, weil sie fürchten, dass einer älteren Dame etwas zugestoßen sein könnte. Auf Anrufe und Türklingel habe die Frau nicht reagiert. Julia Hörl und Christof Stier fahren los. Draußen ist es bereits dunkel. Das hat einen Vorteil, erklärt Christof Stier: Bei Dunkelheit sieht man das Blaulicht besser, und die Autofahrer erkennen früher, dass sich ein Einsatzfahrzeug nähert. Das Navi im Rettungswagen leitet ihn zum Einsatzort. Blaulicht und Martinshorn sind eingeschaltet. Mit Tempo 80 fährt der Rettungswagen durch den Ort.

Wenn die Feuerwehr die Tür aufbrechen muss

Dann biegt Christof Stier auf die Bundesstraße ein. Dort ist mehr Verkehr, es ist Feierabendzeit. Er beschleunigt auf Tempo 130. Die Autos vor ihm fahren an den Straßenrand, auch die Fahrer auf der Gegenspur bremsen ab und fahren rechts ran. Dann kommt eine Kreuzung, die Ampel ist rot. Der Rettungswagen wird langsamer, auch hier reagieren die Autofahrer schnell und machen Platz. „Sehr vorbildlich“, lobt Christof Stier.

Hintergrund Telefonnummern für medizinische Hilfe Wo bekommt man medizinische Hilfe? Das Deutsche Rote Kreuz erklärt auf seiner Internetseite, welche Notrufnummer wann gewählt werden sollte: 112: Die 112 muss gewählt werden, wenn es lebensgefährlich wird. Dazu gehören schwere Unfälle, Vergiftungen, Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall, Kreislaufkollaps, schwere Atemnot, starker Blutverlust und andere lebensbedrohliche Situationen. Die 112 ist kostenfrei und kann auch vom Handy aus ohne Vorwahl gewählt werden. 116 117 (Ärztlicher Bereitschaftsdienst): Der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen ist bundesweit für Patienten gedacht, die außerhalb der Sprechzeiten des Hausarztes eine dringende ambulante Behandlung benötigen - sich aber nicht in einer lebensbedrohlichen Situation befinden, beispielsweise bei hohem Fieber in der Nacht oder einer akuten Magenverstimmung am Wochenende. Auch die Nummer 116 117 funktioniert ohne Vorwahl und ist kostenfrei.

Am Einsatzort angekommen, treffen die Sanitäter auf Polizei und Feuerwehr. Die Wohnungstür soll aufgebrochen werden, um nach der älteren Dame sehen zu können. Drei Feuerwehrleute sind schon mit Bohrern an der Arbeit. Julia Hörl und Christof Stier warten im Treppenhaus. Sie haben einen Defibrillator dabei, mit dem Menschen wiederbelebt werden können, in einem Rucksack befinden sich außerdem Medikamente und Verbandsmaterial. Wenn es zu solchen Türöffnungen kommt, gehe es meist nicht gut aus, sagt Julia Hörl. Oft finden die Einsatzkräfte dann eine tote Person in der Wohnung vor.

Erst Anspannung, dann Erleichterung

„Die Tür ist auf“, ruft ein Feuerwehrmann. Eine Polizistin geht als erste hinein, Julia Hörl und Christof Stier folgen ihr. Dann hört man Stimmen. Christof Stier reckt beide Daumen nach oben: Die ältere Dame ist wohlauf. Offenbar hatte sie weder das Telefon noch die Türklingel oder den Bohrer der Feuerwehr gehört. Alle sind erleichtert. Die Sanitäter gehen zurück zum Rettungswagen. Blaulicht und Martinshorn brauchen sie auf der Rückfahrt nicht. Ihre Schicht ist jetzt zu Ende. Doch bald beginnt die nächste. Und auch dann wissen die beiden wieder nicht, was sie alles erwartet.