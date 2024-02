Der Kreis Ravensburg war für die Linke immer Diaspora. Im traditionell konservativen und mittlerweile schwarz-grünen Oberschwaben hatte es die Partei schon immer schwer, einen Fuß auf den Boden beziehungsweise in die Kommunalparlamente zu bekommen. Dabei war die Linke zumindest im Kreistag viele Jahre lang vertreten.

Doch im Zuge des Ukraine-Kriegs traten einige Mitglieder aus, weil sie mit der ablehnenden Haltung zu Waffenlieferungen nicht einverstanden waren, darunter auch der einzige verbliebene Kreisrat Korbinian Sekul aus Aulendorf, der sich der SPD-Fraktion anschloss. Konkurrenz kommt nun auch noch vom neugegründeten Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), das sich zum Teil ebenfalls aus früheren Linken-Anhängern rekrutiert.

Aktivitäten vor zwei Jahren eingestellt

Derzeit sieht es so aus, als existiere der Ravensburger Kreisverband der Linken gar nicht mehr. Googelt man ihn, landet man auf der Homepage des Landesverbandes. Und als Adresse für den Ravensburger Kreisverband wird die Falkertstraße 58 in Stuttgart angegeben - das liegt dann doch ein bisschen außerhalb der Region.

Das frühere Regionalbüro in der Ravensburger Straße 9 in Weißenau sei „dauerhaft geschlossen“, wie es weiter heißt. Auf der Facebook-Seite ist zuletzt am 21. März 2022 ein Beitrag geteilt worden, davor regelmäßig etwa einmal wöchentlich.

Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht kann bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg nicht antreten, denn es existiert noch kein Landesverband. (Foto: Carsten Koall/dpa )

„Die Linke hier konsolidiert sich nur sehr langsam wieder, nachdem etliche ausgetreten sind, weil sie Waffenlieferungen für die Ukraine richtig fanden und die Gesamt-Linke überwiegend dagegen oder zurückhaltend war“, äußert sich Lars Raible auf Anfrage von Schwäbische.de.

Der heute 52-jährige Sozialarbeiter ist bei der letzten Kommunalwahl im Frühjahr 2019 als einziger Linker in den Ravensburger Kreistag gewählt worden. Gut zwei Jahre später gab er das Mandat jedoch wieder ab, weil er in der Corona-Pandemie depressiv geworden war – was viele im Kreistag bedauerten, da sich der sensible und empathische Kommunalpolitiker mit allen gut verstanden hatte.

Für Soziales und Umweltthemen

Sein Nachrücker Korbinian Sekul war auch sehr engagiert und setzte sich für Soziales und Umweltthemen ein. Nach Ausbruch des Ukrainekriegs haderte er jedoch wie viele in seiner Partei mit der Haltung der Linken, bei denen die meisten aus einer pazifistischen Grundhaltung heraus Waffenlieferungen in das von Russland überfallene Land ablehnten. Zumindest deren damals prominenteste Vertreter Sahra Wagenknecht oder Amira Mohamed Ali, die heute Parteivorsitzende in der neuen Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) sind.

In einer Situation, in der die Ukrainer von russischem Raketenterror ausgebombt werden, halte ich es für zutiefst unmoralisch, sich gegen die Lieferung von Luftabwehrsystemen zu stellen. Korbinian Sekul

„In einer Situation, in der die Ukrainer von russischem Raketenterror ausgebombt werden, halte ich es für zutiefst unmoralisch, sich gegen die Lieferung von Luftabwehrsystemen zu stellen“, begründete der Kreisrat aus Aulendorf im Februar vergangenen Jahres seinen Austritt aus der Partei. Vor allem das sogenannte „Manifest für den Frieden“ von Wagenknecht und Alice Schwarzer hatte ihn erbost. Darin wurde gefordert, Waffenlieferungen von westlichen Staaten einzustellen.

Lars Raible wurde 2019 als einziger Vertreter der Linken in den Ravensburger Kreistag gewählt, er gab sein Amt jedoch 2021 aus gesundheitlichen Gründen zurück. (Foto: Annette Vincenz )

In die SPD übergetreten

Als Lehre der Vergangenheit hierzulande müsse man „an der Seite der Unterdrückten stehen“ und diese beim Kampf gegen die Unterdrücker unterstützen, befand Sekul wie einige andere Mitglieder aus dem ohnehin schon nicht besonders mitgliederstarken Kreisverband. Der 25-Jährige ist heute Mitglied der SPD-Fraktion im Kreistag. Laut Raible seien damals noch mehr Mitglieder ausgetreten.

Dabei stellte ausgerechnet die Linke zwischen 2009 und 2019 das wahrscheinlich international prominenteste Kreistagsmitglied: Till Bastian aus Isny, Sohn von Grünen-Gründer Gert Bastian, der sich 1992 gemeinsam mit seiner Partnerin Petra Kelly das Leben nahm.

Till Bastian (74) ist ein international anerkannter Mediziner und Publizist, in den 1980ern war er Geschäftsführer der deutschen Sektion der internationalen Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs.

Viele Fans im Bodenseekreis

Auch die neue Partei BSW scheint noch keinen öffentlichen Zuspruch im Kreis zu haben, deren Vorsitzende Wagenknecht gilt als noch russlandfreundlicher als die Linken, gleichzeitig gibt sie sich in gesellschaftlichen Fragen national-konservativ. „Ich kenne hier keine Linken, die überwechseln wollen, was aber keine Garantie ist, dass es welche gibt, die ich einfach nicht kenne“, meint Lars Raible dazu.

Kreisrat Korbinian Sekul ist der SPD beigetreten, nachdem er „Die Linke“ verlassen hatte. (Foto: Elke Obser )

Im Bodenseekreis sieht das ganz anders aus. Dort ist das frühere Linken-Kreistagsmitglied Roberto Salerno erpicht darauf, einen BSW-Kreisverband zu gründen. Aktuell wartet der 59-jährige ZF-Betriebsrat noch darauf, dass sein Mitgliedsantrag bearbeitet wird. Doch das kann dauern.

Mitgliederanträge werden langsam bearbeitet

Grund: Das BSW will laut Wagenknecht nicht den Fehler anderer junger Parteien wiederholen, die auch ein Magnet für Reichsbürger und andere Extremisten waren. Die sollen im Vorfeld so gut wie möglich ausgesiebt werden, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Salerno bedauert es, bei der Kommunalwahl für den Häfler Kreistag nicht antreten zu können, zumal er schon 80 Unterstützer gefunden hat, die die neue Wagenknecht-Partei gut finden. Auf Anfrage meint er jedoch, in Ravensburg seien „keine Aktivitäten bekannt“.

Doch zurück zur Linken. Auf Anfrage unserer Zeitung hat nun auch der Landesverband der Linken bestätigt, dass die Partei zur Kommunalwahl am 9. Juni im Kreis Ravensburg nicht antritt. Für die gleichzeitig stattfindende Europawahl will man aber Wahlkampf machen. So nehme Europakandidat Alex Kauz aus dem Kreis Emmendingen bei Freiburg am 5. April an einer Podiumsdiskussion der IHK Bodensee-Oberschwaben teil.