Von Baby-Gebärden bis zur Gartenschau

Das neue Programmheft der Katholische Erwachsenenbildung (keb) Kreis Ravensburg mit seinen rund 60 Bildungsangeboten für Frühjahr und Sommer ist ab sofort in der Geschäftsstelle erhältlich oder wird in den nächsten Tagen per Post versendet. Es ist darüber hinaus an vielen weiteren Stellen wie zum Beispiel in den Stadtbüchereien Ravensburg und Bad Waldsee, an den Schriftenständen der Kirchen oder Pfarrbüros im Dekanat Allgäu-Oberschwaben, sowie online erhältlich.

Die Kurse und Seminare bieten ein Spektrum verschiedenster Genres und beginnen am Montag, 4. März, in Präsenz- und Online-Formaten.

Mit dem neuen Kurs „babySignal“ für Eltern mit Kindern im Alter von 6 bis 24 Monaten, sollen Eltern frühe Einblicke in die Erlebniswelt ihrer Kinder, insbesondere mit Gebärden bekommen. Kommunikationsseminare im Rahmen von Fortbildungen für Ehrenamt und Beruf sind überschrieben mit dem Titel wie „Auf verbale Angriffe pfiffig reagieren“ und sollen lösungsorientiert nach dem Handlungskonzept der „Gewaltfreie Kommunikation“ vermittelt werden.

Nachhaltigkeit, ein Begriff in aller Munde, bekommt einen besonderen Stellenwert in diesem Semester, denn in Kooperation mit verschiedensten Einrichtungen, wie zum Beispiel dem Landkreis Ravensburg und der Stadtbücherei Ravensburg, gehen wir der Frage und These „Wie will ich im Alter leben?“ oder auch „Bauen von Morgen“, nach.

Die klassischen Themenbereiche Spiritualität, Glaube, Kirche, wie auch Politik, Gesellschaft, interkulturelle Fahrten bieten ein breites Spektrum an Veranstaltungen, wie eine besondere Führungen über den Martinsberg in Weingarten, Vorträge mit renommierten Referenten, wie Andreas Holzem, zur Frage „Von Vasallen des Königs zu Oberministranten des Papstes?“ oder „Warum lassen wir uns verrückt machen?“ mit Abt Notker Wolf, Benediktiner aus St. Ottilien, im Rahmen der Reuter Gespräche.

Ein besonderes Highlight wird das Kirchenkonzert „Musik verbindet - Inklusion kennt keine Grenzen“ im Rahmen der Inklusionstage 2024 im Landkreis Ravensburg mit dem Stadtorchester Ravensburg und dem bekannten Hornsolisten Matthias Berg sein.

Die keb Kreis Ravensburg ist mit zwei Präsenzveranstaltungen auf der Landesgartenschau vertreten, darüber hinaus wirkt sie bei den „Kirchen auf der Gartenschau“ als Kooperationspartnerin mit. Die erste Abendveranstaltung der Katholischen Erwachsenenbildung auf dem Gelände der Gartenschau in Wangen, findet mit den Referentinnen Sr. M. Paulin Link und Sr. M. Birgit Bek, die ihr aktuelles Buch vorstellen werden, gefolgt von einen Workshop zum Thema „Leben in Vielfalt“.

www.keb-rv.de