Nach fast zwei Jahren Bauzeit hat der Ravensburger Unternehmer Jens Plösser nun doch noch sein „Food house“ in der Grüner–Turm–Straße eröffnen können. Sogar rechtzeitig zum Rutenfest, obwohl es zunächst nicht danach aussah: Denn erst verhängte die Stadt einen 16–monatigen Baustopp wegen möglichen Verstößen gegen Denkmalschutz und fehlender Baugenehmigung, und dann lief ihm kurz vor der geplanten Eröffnung im Juni auch noch der Koch weg. Doch jetzt kann man bei der lokalen Rotlicht–Legende Essen gehen. Und so schmeckt’s.

„Ich bin bekannt als guter Chef“

Mit Verspätung konnte der frühere Profiboxer am Rutenfest dann doch noch eröffnen. Durch Beziehungen habe er kurzfristig Ersatz gefunden: einen Koch, der schon 20 Jahre Berufserfahrung habe, und zwei Beiköche, von denen einer in der Zweitküche im ersten Stock Pizza backt.

„Ich bin bekannt als guter Chef, egal ob in meinen Puffs oder anderswo“, sagt der 54–Jährige selbstbewusst.

Schon vor einigen Jahren diversifizierte er seine Geschäftsfelder in Richtung Hotellerie/Gastronomie, weil sich die Prostitution vom klassischen Bordell immer mehr ins Internet verlagert hat und das älteste Gewerbe der Welt dann während der Corona–Pandemie mit Kontaktverboten belegt wurde. Auch Plössers kultige Youtube–Videos („Ich hab keine Angst vor Corona — Corona hat Angst vor miiiiir!“) konnten daran nichts ändern. Abseits vom Rotlicht unterhält Plösser schon seit einigen Jahren ein Hostel für Fahrradtouristen am Bodensee. Alles ganz brav.

In seinem „Food house“ will sich der Ravensburger, der selbst gern gut isst, bewusst von anderen Imbissen, Burgergrillen oder Schnellpizzerien entscheiden. „Hier wird alles frisch gekocht, keine vereisten Fertigprodukte verwendet, und es gibt nur Hühnerfilet und hundert Prozent Rindfleisch vom Jungbullen“, erzählt Plösser beim Restauranttest stolz. Gepresstes Formfleisch verschmäht er. Tatsächlich schmeckt der „Schwaben–Döner“ mit Hühnerbrust frisch und lecker, das Brot wird im Laden gebacken. Wer will, kann sogar ein Dry–Aged–Rindersteak bei ihm bestellen, das in einem eigenen Schrank links hinter dem Eingang gekühlt wird.

Preise sind günstiger als bei der Konkurrenz

Zudem sind die Preise etwas günstiger als in den konkurrierenden Imbissen in der Grüner–Turm–Straße. Der Schwaben–Döner kostet beispielsweise 6,50 Euro. Ein Kampfpreis? „Wir haben in Deutschland die freie Marktwirtschaft“, meint er dazu. Möglicherweise werde er anfangs nicht so viel Gewinn machen, „aber die Leute haben es wegen der Inflation ja auch nicht mehr so dicke“. Und wenn erst die Schule wieder losgeht, hofft er auf viele hungrige Jugendliche, die — angelockt von den günstigeren Preisen — nach dem Unterricht bei ihm essen. Der Standort sei dafür jedenfalls ideal, vor allem, wenn die Musikschule in der alten Bauhütte aufmacht — nur einen Steinwurf entfernt.