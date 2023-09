Vom FV Ravensburg II kommt viel zu wenig

Die U23 des FV Ravensburg ist gegen den TSV Heimenkirch nicht über ein 1:1 hinausgekommen. In einem schwachen Landesligaspiel fielen beide Tore durch Elfmeter. Von der zweifellos vorhandenen fußballerischen Qualität war bei den Hausherren kaum etwas zu sehen.

Eine Wasserflasche bekommt den Frust ab

Nach dem Schlusspfiff musste eine Wasserflasche dran glauben: Julian Flock knallte sie wütend auf den Rasen. Der FV–Kapitän hatte in Halbzeit zwei noch einmal versucht, sein Team mit zwei, drei dynamischen Aktionen wachzuküssen. Aber die Ravensburger schafften es nicht mehr, ihr seltsames Spätsommer–Phlegma abzustreifen. Auch als Trainer Thomas Gadek nach einer guten Stunde mit Martin Bleile und Niklas Bolgert zwei frische Edeltechniker brachte, kam von seiner Mannschaft zu wenig.

Auch die tiefen Bälle funktionierten bei Gadeks Team vom Anpfiff weg nicht. Sie waren zu lang und damit unerreichbar, oder — insbesondere in Halbzeit zwei — die Stürmer standen im Abseits. So hatten die Heimenkircher nur wenig Mühe, das wegzuverteidigen, was in Richtung ihres Tores lief. Im Gegenteil: In Halbzeit eins waren es lange Zeit vor allem die Gäste, die so etwas wie Torgefahr ausstrahlten.

Ein langer Ball fliegt an die Latte

Das ging schon in der zweiten Minute los: Philipp Huckenbeck hatte seinen 40–Meter–Freistoß wohl eher als Flanke gedacht — die wurde immer länger und klatschte schließlich über dem überraschten Christian Steinlechner im Ravensburger Tor an die Latte. In der zwölften Minute patzte Ravensburgs Innenverteidiger Robin Eschweiler, Heimenkirchs Stürmer Simon Weber schaltete schnell und zog ab. Der Ball sollte über den weit vor seinem Tor postierten Steinlechner hinweg den Weg ins Netz finden, geriet aber zu kurz — der Keeper konnte ihn ohne Probleme herunterpflücken. Auch in der 15. Minute hatte Steinlechner alles im Griff, als er einen indirekten Freistoß zur Ecke abwehrte.

Ein Distanzschuss ohne Druck von Luka Föger war der erste ernstzunehmende Versuch des FV Richtung Heimenkircher Tor — da waren allerdings bereits 33 Minuten vergangen. Erst kurz vor dem Pausenpfiff wachten die Ravensburger so richtig auf. Als Mittelstürmer Philipp Kirsamer in der 43. Minute einen Ball auf den von links eingerückten Elias Gresser weiterspielte, wurde er von Heimenkirchs Alexander Hutter zu Boden gedrückt — für Schiedsrichter Dominik Hillmann genug für einen Elfmeter. Julian Flock verwandelte unhaltbar für TSV–Torwart Tim Michael Großer. Noch vor der Pause hatte Kirsamer die Chance zum 2:0, schoss aber weit drüber.

Aus kurzer Distanz geht der Ball an die Hand

Der FV gewann durch die Führung keine Sicherheit im Spiel nach vorne und hatte schließlich in der 65. Minute Pech, als Eschweiler den Ball aus kurzer Distanz an die Hand bekam. Der Unparteiische zeigte erneut auf den Punkt — beim Elfmeter von Huckenbeck war Torhüter Steinlechner in die falsche Ecke unterwegs. Beide Teams brachten in der Folge keine echte Torgefahr mehr zustande — den besten Ansatz hatte noch Heimenkirchs Weber, der in der 81. Minute aber keinen Druck hinter seinen Abschluss bringen konnte.

„Das fühlt sich wie eine Niederlage an“, meinte Ravensburgs Trainer Thomas Gadek. „Wir hatten gefühlt 80 Prozent Ballbesitz — aber die Laufbereitschaft und die Bereitschaft, vorne auch mal ein Risiko einzugehen, haben gefehlt.“ Mannschaft und mitgereiste Anhänger des TSV Heimenkirch feierten dagegen das Unentschieden. „Für uns ist es eine tolle Sache, dass wir hier einen Punkt geholt haben“, meinte Heimenkirchs Trainer Simon Schnepf, der von seinem Team gar keine fußballerischen Wundertaten fordert. „Kein Gegentor bekommen — und wenn doch eines fällt, mannschaftlich geschlossen weiterarbeiten“, das will Schnepf von seinen Spielern sehen. Mission erfüllt.

FV Ravensburg II — TSV Heimenkirch 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Julian Flock (44., Foulelfmeter), 1:1 Philipp Huckenbeck (66., Handelfmeter) — Schiedsrichter: Hillmann — Zuschauer: 70 — FV Ravensburg II: Steinlechner — Franca, Muntean, Eschweiler (80. Durakovic), S. Boneberger — Senn (63. Bolgert), L. Föger, Flock — Stehle (63. Bleile), Kirsamer, Gresser.