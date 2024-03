So bunt sein Lebenslauf, so breit gefächert seine Begabung, so feinfühlig und reflektiert seine Selbsteinschätzung: Der 1969 in Ravensburg geborene Schauspieler Patrick von Blume ist in den unterschiedlichsten Rollen im Fernsehen präsent. Erst kürzlich beeindruckte sein Auftritt als verzweifelter Vater und Amokläufer Jürgen Ewerbeck in der Serie „In aller Freundschaft“. Vom Musiker, Sänger/Songwriter, Regisseur und Gründer eines Filmfestivals, geschweige denn vom Klavierbauer und -stimmer weiß man dagegen weniger.

Gibt es etwas, das er im neuen Leben anders machen würde? „Ich würde früher anfangen mit meinem Leben!“, sagt er, der schon in der Schule Spaß am Mitgestalten, an Musik, Kunst und Politik hatte, aber erst mit 25 Jahren als Quereinsteiger zur Schauspielerei fand. Als Gymnasiast in St. Konrad und später am Welfengymnasium übte die Teilnahme am Ravensburger Rutentheater weit weniger Faszination auf ihn aus als die Rolle des Schulsprechers und Mitherausgebers des „Schussenkuriers“.

Klavierunterricht an der Musikschule Ravensburg

Etwas bewegen wollte er, wollte aus Schule mehr machen, als täglich das Gleiche am selben Ort zu erleben. Schon da zeigte sich sein Freiheits- und Gestaltungsdrang, sein Wunsch, eigene Fähigkeiten zu erkennen und zu leben. In der Musikschule Ravensburg erhielt er Klavierunterricht bei Laura und Cesar Marinovici. Während des Musikleistungskurses schrieb er schon früh eigene Lieder und gründete eine Band. „Musik hat mich total begeistert, alles – Klassik, Blues, Jazz und Pop“, erzählt er.

Heute lebt der 54-jährige Vater zweier Kinder in Berlin von der Schauspielerei, bringt aber auch seine Leidenschaft als Musiker und Sänger mit ein. Seit 1997 spielt er Theater. Seit 1998 dreht er unzählige Kino-, Fernsehfilme und -serien wie „Der Baader Meinhof Komplex“(2008), „Hotel Auschwitz“ (2019), „Big Manni“ (2019) und viele „Tatort“- und „In aller Freundschaft“-Folgen. Besonders gern erinnert er sich an „Speeches – Reden nach dem 11. September“. Idee und Regie: Patrick von Blume. Schillernde Persönlichkeiten wie Bush, Osama bin Laden oder Joschka Fischer ließ er vier Monate nach den Anschlägen sprechen. Zur Aufführung in der Arena am ersten Jahrestag erschienen 500 Menschen. Dort entstand auch als Nachfolgeprojekt der Film „Speeches – Kampf um das gelobte Land“.

Privatdetektiv auf Schwäbisch

2014/15 ermittelte Patrick von Blume auf Schwäbisch als einzelgängerischer Privatdetektiv „Huck“ im ARD-Vorabendprogramm. Der Dialekt geht ihm trotz des in Hamburg aufgewachsenen Vaters, dank schwäbischer Mutter, noch immer leicht von der Zunge. Die Tom Waits-Songs des schwäbelnden Protagonisten hatte er so verinnerlicht, dass er nach Absetzung der Serie mit den Titelsongs – und eigenen Liedern – als singender Pianist auf Konzerttour ging, so auch 2015 in die Zehntscheuer in Ravensburg.

„Die daraus entstandene CD setzte“, so von Blume, „der ewigen Sehnsucht des nicht aktiven Musikers ein Ende.“ Privat kommt der Schauspieler regelmäßig nach Ravensburg, wo seine Eltern – beide Pädagogen – und auch der ältere Bruder leben. Er liebt die Stadt und die Gegend am Bodensee, dazu die Ruhe und Beschaulichkeit, die er in Berlin vermisst. Die Berliner „chronische Aufgekratztheit“ gebe es hier nicht.

Im Beruf des Klavierbauers bin ich aufgegangen. Patrick von Blume

Weil er nach dem Abitur geglaubt hatte, dass er nicht gut genug sei für eine Musikerkarriere, entschloss sich von Blume zu einer Lehre als Klavierbauer. Er freute sich, was völlig Neues zu erleben und zog nach Göttingen. Während seiner vierjährigen Ausbildungszeit lernte er, wie man alte Klaviere zerlegt und neu aufbaut. Auch wie man Klaviere stimmt, was für ihn in vielen Situationen seines Lebens zum verlässlichen Gelderwerb werden sollte. „Bis dahin war ich nie im Theater, selten im Kino“, sagt er. „Musik begeisterte mich immer, und Songs habe ich immer geschrieben. Im Beruf des Klavierbauers bin ich aufgegangen. Die Verbindung von Musik und Handwerk hat mich begeistert, hier habe ich Boden unter die Füße bekommen.“

Nach Abschluss der Lehrjahre machte er sich mit Rucksack und Schlafsack auf nach Irland. „In Galway hab‘ ich in Kneipen Klaviere gestimmt und in einer Werkstatt gearbeitet!“ Er empfand großes Glück über die ihm so wichtige Freiheit, andererseits fehlte ihm die innere Struktur bei gefühlter Einsamkeit. Nach einem halben Jahr tingelte er noch kurz durch England, bevor er 1994 nach Berlin ging, das er von früheren Aufenthalten kannte. In Kreuzberg fühlte er sich schnell wie zuhause, dennoch fehlte etwas.

Tarantino-Filme haben ihn begeistert

Eine avantgardistische Theatergruppe aus Seattle, die er in Galway erlebt hatte, ging ihm nicht aus dem Kopf. Mehr und mehr interessierte er sich für das neue amerikanische Kino des Quentin Tarantino. „Die Filme haben mich total begeistert. Es entstand der intensive Wunsch, selbst mal Schauspieler zu sein.“ Obwohl er oft und gern bei Klavierbauern arbeitete, fühlte er sich weiterhin verloren.

Als sich ihm die Chance auftat, an einem neunmonatigen Schauspieltraining für Quereinsteiger am Berliner „Theater Zerbrochene Fenster“ teilzunehmen, griff er zu. „Das war ein echtes Coming-Out“, sagt er heute „und das Gefühl großartig, auf der Bühne endlich Ich sein zu können!“ Fortan spielte er im Off-Theater. Sechs Wochen Probe, danach 8 bis 15 Vorstellungen. Parallel dazu drehte er Kurzfilme mit Studenten und wuchs mehr und mehr in die Schauspielerei hinein.

Abgründige Typen haben es ihm angetan

Angesprochen auf die aktuellen Folgen von „In aller Freundschaft“ und seine Rolle als besorgter Vater und Amokläufer, erklärt der Schauspieler seine Neigung, abgründige Typen zu spielen. Solche Charaktere ermöglichten dem Zuschauer, Schubladendenken in gut/böse, richtig/falsch aufzubrechen und die Hintergründe menschlichen Handelns zu erfragen, anstatt vorschnell zu urteilen. Dass er selbst mal in die therapeutische und spirituelle Welt hineingeschnuppert hat, erleichtert ihm das Verständnis für die Abgründe im Menschen und damit seine beispiellos glaubhafte Darstellung des Bösen.

„Mein Beruf ist ein Auf und Ab“, sagt der Ex-Ravensburger. „Aus mir ist kein Filmstar geworden. Ich war nie der strahlende Held, vielleicht gab‘s daher nie die große Karriere. Keine wirkliche Sicherheit zu haben, das ist der Preis der Freiheit.“ Der Freiheit, die er liebt und braucht und auslebt in der Schauspielerei wie in der Musik.

Veröffentlichung seines zweiten Albums steht an

Derzeit steht von Blume in Berlin zusammen mit Menschen mit und ohne Behinderung mit dem Theater Thikwa in „Die Kapsel“ auf der Bühne. Am 27. April spielt er mit seiner Band Blue Eyes Enterprize im renommierten „Privatclub“ in Kreuzberg. Gleichzeitig bereitet er sein Soloprogramm am Klavier und die Veröffentlichung seines zweiten Albums im Herbst/Winter vor.

Er sei dankbar, dass er so leben dürfe, sagt Patrick von Blume, und dass er so viel Freiheit habe, an diesem großen „Theater“ teilzunehmen. Ob er Stolz fühle? „Nein, ich übe mich darin, mich über mich selbst zu freuen!“