{:tag :italic, :attrs {:class „character“, :displayname „a_kursiv“, :name „italic"}, :content ["Zu „Lichterfest-Macher dementieren Sicherheitsrisiko“ (5. März):"]}

So schön das Lichterfest war, so schlimm war die Organisation, einfach nur Chaos. Es ging schon los bei der empfohlenen An- und Abfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Alle Busse waren total überfüllt, vollkommen unvorbereitet für so viele Menschen. Wo blieb im Übrigen die Sicherheit? Nicht auszudenken, wenn etwas Schwerwiegendes geschehen wäre. Die Veranstalter müssen froh sein, dass scheinbar nichts Schlimmes passiert ist.

Von wegen ein funktionierendes Sicherheitskonzept, der Veranstalter hat einfach nur Glück gehabt. Da organisiert die Stadt auch wegen Sicherheitsbedenken den Markt um, aber bei einer Veranstaltung mit so vielen Zuschauern akzeptiert man das Sicherheitskonzept, das selbst bei erwarteten 20.000 Zuschauern nicht ausreichend war, wenn man liest, wie viele Personen für die Sicherheit abgestellt waren.

Bei den nun angedachten Veränderungen sieht man, an was es hauptsächlich gemangelt hat. Zu enge Straßen, zu wenige Busse. Für alle kann man sagen: Glück gehört dazu.

Klaus Fischer, Schlier