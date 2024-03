Die Volleyballerinnen des TSB Ravensburg schlagen in der kommenden Saison in der Verbandsliga auf. Mit zwei 3:0-Siegen in eigener Halle entschied der TSB in der Landesliga das Fernduell mit der TG Biberach und dem SV Ingoldingen/Muttensweiler für sich. Das zu Beginn der Runde vom Team ausgegebene Ziel, um die Meisterschaft mitzuspielen, ist erreicht worden.

In den letzten beiden Spielen der Landesligasaison 2023/24 ging es für Ravensburg in eigener Halle gegen die BSG Immenstaad und die SG Volley Alb/Brenztal. Zwei Jahre lang hatte der TSB kein Heimspiel verloren, das sollte im spannenden Saisonfinale natürlich so bleiben. Der Start war allerdings sehr nervös. Mit jedem gespielten Ball fanden die TSB-Volleyballerinnen laut Mitteilung aber mehr und mehr in den Rhythmus und brachten letztlich den komfortablen Vorsprung über die Zeit (25:19). Sichere Aufschläge, viel Variabilität im Zuspiel und präzise Angriffe sorgten in den Sätzen zwei und drei für klare Verhältnisse (25:12, 25:15).

Deutliche Nervosität kurz vor der Meisterschaft

Wesentlich knapper war es gegen die Gäste von der Alb. Durch unplatzierte Angriffe machte sich der TSB das Leben zunächst selbst schwer, gewann den ersten Satz dann aber doch mit 25:20. Mit einer Aufschlagserie beim Stand von 12:12 zog Ravensburg im zweiten Durchgang entscheidend davon (25:15). Die Meisterschaft war greifbar, die Nervosität stieg wieder. Der TSB lag mit 16:19 zurück, Trainer Daniel Lehle nahm eine Auszeit. Ravensburg kämpfte sich zum 23:23 heran und holte sich den Durchgang letztlich mit 27:25. Danach war der Jubel riesengroß.

Am 6. April tritt der TSB noch in der Endrunde des Bezirkspokals in Laupheim an, dann beginnt die Sommerpause.

TSB Ravensburg: Julia Schiffler, Lena Jacob, Ann-Kristin Plüm, Katrin Mohr, Alina Rusch, Andrea Lutz, Gülsah Filik, Helene Zeller, Karina Grabherr, Lisa Bösch, Miriam Krieger, Miriam Schäfer, Natalie Hartmann, Svenja Hüsch.