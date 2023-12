Stellen Sie sich das vor: Sie gehen an einem Samstagabend über den Ravensburger Marienplatz. Es ist erst 21.15 Uhr, aber die Stadt menschenleer. Die Gaststätten haben zu, niemand auf der Straße. Weil Winter ist, herrscht totale Dunkelheit. Und Sie fühlen sich wie ein Schwerverbrecher. Weil Sie längst daheim sein sollten, zumindest vor 21 Uhr. Denn es herrscht Ausgangssperre und Sie haben dagegen verstoßen. Wenn auch nur um 15 Minuten. Verboten ist das trotzdem, das Gesetz schert sich nicht um ein Übertreten des Zeitfensters. Und Sie sind im Zweifelsfall schuldig.

Was nach einer Dystopie klingt oder George Orwells Roman „1984“, war Realität in Deutschland, zumindest phasenweise während der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden staatlichen Maßnahmen, also den Einschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens.

Vorsicht erschien wichtig

Die meisten von uns haben damals mitgemacht und sich an die permanent strenger werdenden Regeln gehalten. Heute erscheint manches davon geradezu absurd. Warum schläft das Virus bis 21 Uhr, schlägt sich danach aus den Büschen und greift uns alle an? Klingt verrückt. Aber die Regierenden waren mit Corona genauso überfordert wie die Bevölkerung. So etwas hatten wir noch nie erlebt und nicht gekannt. Daher erschien es wichtig, vorsichtig zu sein.

Natürlich formierte sich gegen diese Regelungen Widerstand. Was in einer demokratischen Gesellschaft zulässig und richtig ist. Manche Argumente waren für viele nachvollziehbar, zum Beispiel, dass die Einschränkungen der Regierung die bürgerlichen Grundrechte beschneiden. Andere Aussagen waren nicht für alle verständlich, zum Beispiel, dass es Corona gar nicht gibt. Sondern dass das lediglich ein Vorwand sei, das Volk kleinzumachen, um Ziele übergeordneter Mächte durchzusetzen. Pharmaindustrie, Bill Gates, Außerirdische oder wer auch immer.

Wortwahl ist indiskutabel

Es ist daher kein Schaden, mit einem gewissen zeitlichen Abstand zu differenzieren. Wer staatliche Corona-Maßnahmen kritisierte oder sie ablehnte, hatte das Recht dazu. Da lief nicht alles richtig, keine Frage. Und wer selbstständig denkt, der ist ohnehin immer im Vorteil. Aber wer mitmachte bei all den Einschränkungen, der hat auch keinen Fehler gemacht. Vielleicht hat es Leben gerettet. Indiskutabel hingegen sind einige Worte, die in dieser Zeit auf Kundgebungen gegen die Corona-Vorschriften des Staates gefallen sind. Und jetzt sind wir wieder in Ravensburg.

Dort wurde in dieser Woche der Redner einer Demo gegen die Covid-Maßnahmen wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht zu einer Geldstrafe verurteilt. Richtig so. Denn Daniel Langhans, der Angeklagte, hatte Covid-Impfungen nicht nur als „hinterhältige Todesspritzen“ bezeichnet, sondern sprach in dem Zusammenhang auch von „Genozid-Verbrechen“ an den Bürgern. Solche Verbrechen habe es in der Geschichte des deutschen Volkes noch nie gegeben, sagte er.

Vor Gericht führte Langhans aus, er sei Historiker. Das stimmt sicherlich. Aber im Uni-Seminar über Deutschlands Geschichte von 1933 bis 1945 hat er vermutlich gefehlt.