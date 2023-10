Volker Busch ist Neurologe, Psychiater und Autor. Seit 20 Jahren gilt seine Aufmerksamkeit den Zusammenhängen zwischen Stress, Schmerz und Emotionen. Was die Gäste bei „Medienhaus live“ mit ihm erleben werden, macht aber ganz im Gegenteil gute Laune, ist eingängig und vor allem gesund. Am Donnerstag, 26. Oktober (19 Uhr), bestreitet Volker Busch den Auftakt für das neue Format in der Zentrale von Schwäbisch Media in der Ravensburger Karlstraße.

Die Lektüre von Buschs neuem Buch „Kopf frei!“ liefert Stichworte, die man auf einfache Weise parat hat, wenn der Kopf mal wieder „raucht“ oder die Flut von Informationen droht, zu einer „geistigen Verstopfung“ zu führen, wie er es nennt.

Gespräch mit den Gästen

Im Foyer des Medienhauses wird der Mediziner nach seinem Vortrag und einer kleinen „Kopf-Frei-Pause“ mit den Gästen ins Gespräch kommen. Dann wird es auch um die Frage gehen, wie sich Achtsamkeit und Aufmerksamkeit voneinander unterscheiden. Busch hat eine klare Antwort: „Achtsamkeit bedeutet, seine Aufmerksamkeit nicht festzuhalten, sondern seinen Geist schweifen zu lassen. Wenn die Aufmerksamkeit umherschweift und wir nicht alles bewerten, was wir sehen und hören, kommen unsere Gedanken ins Wandern und schenken uns mit etwas Glück die besten Ideen.“

In seinem Buch spricht er außerdem von einer „tiefen Stunde“ . Was steckt hinter diesem Begriff? Busch: „Sich eine Stunde zu schenken, bei der man in etwas versinkt, was einem ganz besonders wichtig ist. Wenn wir unserem Gehirn täglich diese kostbare Zeit schenken, kommen wir nicht nur zur Ruhe, sondern können auch besonders präzise denken.“

Karten gbt es ab sofort

Karten für die erste Veranstaltung von „Medienhaus live“ gibt es ab sofort zu kaufen. So vielfältig wie das Leben geht es bei diesem Format zu, das von Stefan Malzew moderiert wird: Sechs- bis achtmal im Jahr wird Schwäbisch Media künftig in die Karlstraße einladen ‐ zu Vorträgen, Gesprächen, Musik, Darbietungen und vor allem zu exklusiven Einblicken.

Tickets gibt es für alle Veranstaltungen unter sz.schwaebische.de/ticketshop