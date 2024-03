Vogt und Oberzell liefern sich ein Fernduell um die Spitze

Nach dem Nachholspieltag am vergangenen Wochenende wird am Sonntag mit dem 21. Spieltag die Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga fortgesetzt. Bis auf die Begegnung des FC Leutkirch gegen den SV Kehlen (14 Uhr) finden alle Spiele um 15 Uhr statt. Nach dem Sieg gegen Kehlen ist der SV Oberzell wieder in Schlagdistanz zu Tabellenführer SV Vogt. Gleichzeitig schüttelten die Oberzeller den SV Mochenwangen ab. Oberzell und Vogt liefern sich an diesem Spieltag ein Fernduell um die Spitze.

„Wir sind immer noch in der Position des Jägers“, sagt Spielertrainer Daniel Hörtkorn vom SV Oberzell. „Diese hat die Mannschaft angenommen.“ Die Saison sei noch lange. „Wir müssen Geduld haben“, meint Hörtkorn. Gegen die TSG Ailingen hat der SVO „noch was gutzumachen“, denn das Hinspiel ging 0:2 verloren. „Wir denken weiter von Spiel zu Spiel, im Moment auf die Tabelle zu schauen macht eh keinen Sinn“, sagt Hörtkorn. Die Ailinger wollen den SVO ärgern. „Der Respekt wird da sein“, sagt TSG-Trainer Daniel Di Leo.

Der VfL Brochenzell sucht weiter nach Konstanz. Die Vorbereitung verlief gut, unglücklich waren die kurzfristigen Testspielabsagen. Auch für die Mannschaft von Trainer Yasin Erdem gilt: Der Klassenerhalt ist das Ziel. Mit Platz sieben und 14 Punkte auf die Abstiegsränge ist der VfL auf einem guten Weg. „Wir müssen trotzdem in jedem Spiel Gas geben, Punkte holen, damit wir nicht nach hinten schauen müssen“, sagt Erdem. Erster Gegner in der Rückrunde ist der TSV Eschach.

Tettnang nimmt den dritten Pokalsieg in Folge ins Visier

Sehr zufrieden mit der Vorbereitung ist Alexander Odemer, Trainer des SV Maierhöfen-Grünenbach, der auf den SV Mochenwangen trifft. Mochenwangen will es besser machen als im Nachholspiel in Leutkirch (0:4).

Der zweimalige Bezirkspokalsieger TSV Tettnang hat den dritten Pokalsieg in Folge fest im Visier. Die Mannschaft von Trainer Tobias Kaiser schaltete im Achtelfinale den Ligakonkurrenten SV Maierhöfen-Grünenbach im Elfmeterschießen aus. Nicht so gut läuft es dagegen in der Liga. Der TSV steht mit dem Rücken zur Wand. Entscheidend für die Rückrunde wird sein, gut zu starten und auf dem Feld als Einheit aufzutreten. „Wir sind guter Dinge, dass es aufwärts geht“, sagt Tobias Kaiser.

Der März könnte zum Monat der Wahrheit werden. Am Sonntag kommt der TSV Meckenbeuren zum Derby, danach stehen die Kellerduelle gegen Ratzenried und Kehlen an. „Unsere Vorbereitung hat gepasst“, sagt Meckenbeurens Trainer Steve Reger. Seine Mannschaft müsse sich aber verbessern und konstanter auftreten. „Wir hatten in der Hinrunde unglaubliches Verletzungspech. Ich hoffe, dass sich das in der Rückrunde nicht wiederholt“, meint Reger.

Ganz andere Sorgen plagen die SG Argental. Trainer Bruno Müller hört nach viereinhalb Jahren zum Saisonende auf - das Ziel ist der Klassenerhalt. „Ich will nicht jammern, aber wir blicken auf eine Vorbereitung zurück, die nicht gut war“, sagt der SGA-Trainer. Kranke und verletzte Spieler erschwerten die Arbeit. „Die Einheiten konnten wir nicht so gestalten wie üblich, wenn alle fit sind“, sagt Müller. Trotzdem gibt sich der SGA-Trainer kämpferisch: „Wir arbeiten bis zum letzten Spieltag am Klassenerhalt.“ Am Sonntag geht es gegen den Spitzenreiter SV Vogt.

Baienfurt hat sich Luft verschafft

Wie schnell man sich im Tabellenkeller Luft verschaffen kann, zeigte die SG Baienfurt. Als Tabellenletzter ging die SGB in den Nachholspieltag, besiegte die SGM Unterzeil/Seibranz und könnte mit einem weiteren Erfolg beim SV Kressbronn nach langer Zeit die Abstiegsplätze hinter sich lassen. Das gelang Baienfurt zuletzt am zehnten Spieltag.

Der SV Kehlen kam in Oberzell ordentlich unter die Räder. „Wir hatten viele angeschlagene Spieler“, sagt Trainer Dennis Horvat. „Oberzell hat überragend gespielt.“ Horvat will kämpfen, „solange das letzte Fünkchen Hoffnung besteht“. Der FC Leutkirch ist die nächste große Hürde. Trainer Roman Hofgärtner sieht den Zug nach ganz vorne noch nicht abgefahren. „Aber auf das schauen wir im Moment nicht. Wir wollen uns auch im zweiten Heimspiel in Folge von unserer guten Seite zeigen.“

Mit dem Punktgewinn gegen Vogt hat der SV Weingarten weiter Distanz aufgebaut zu den Abstiegsplätzen. Mit einem Sieg beim Tabellennachbarn SGM Unterzeil/Seibranz, der einen Fehlstart hinlegte, könnte Weingarten wichtige Punkte draufpacken. „Diese Duelle wollen wir gewinnen, um schnell von dem Thema Abstieg wegzukommen“, sagt SVW-Trainer Nico Bruno. „Wir brauchen die drei Punkte.“