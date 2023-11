Vogt festigt in der Bezirksliga seine Spitzenposition

Der SV Vogt, Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga, bestätigt seine gute Form beim 1:0-Sieg gegen Eschach. Die TSG Ailingen scheint die Krise überwunden zu haben und steht nach dem 3:0 gegen Weingarten im sicheren Mittelfeld und freut sich auf den Vergleich mit Vogt in einer Woche. Große Freude herrscht auch beim SV Mochenwangen nach dem 2:0-Erfolg in Kressbronn. Die Elf von Taner Ata ist gut gewappnet für das Spitzenspiel am kommenden Spieltag gegen Oberzell. Der FC Leutkirch hat zudem am 16. Spieltag in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Der Tabellendritte SV Oberzell hat dem TSV Ratzenried beim 5:1-Erfolg am Sonntagnachmittag nicht den Hauch einer Chance gelassen. Die Gäste machten dem Gastgeber das Toreschießen allerdings auch leicht. Nach Wiederbeginn verkürzte der TSV durch Luca Karg auf 1:5. Mehr war nicht drin.

Mochenwangen hat kommende Woche den Tabellendritten zu Gast

Nach dem vierten Sieg in Folge ist der SV Mochenwangen bestens gerüstet, um gegen den SV Oberzell zu bestehen. Der Tabellenzweite gewann beim SV Kressbronn mit 2:0. „Es war bei schwierigen Bedingungen von beiden Mannschaften ein gutes Spiel. Mochenwangen war vor dem Tor abgezockter“, sagte Kressbronns Trainer Mico Susak. „Es war von meiner Mannschaft erneut eine Willensleistung. Wir haben einen guten Lauf, sind vor dem Tor effizient, Oberzell kann kommen“, betonte Taner Ata, Spielertrainer des SV Mochenwangen. Der Zweite Mochenwangen empfängt am kommenden Sonntag den Dritten Oberzell zum Spitzenspiel des 17. Spieltags.

Lange Bälle und vorne hilft Torjäger Manfred Kraus oder ein anderer Spieler. So einfach ist das nicht. Wenn eine Mannschaft als Aufsteiger seit Wochen an der Spitze der Tabelle steht, dann hat sie Qualität. Das zeigte der Spitzenreiter auch am Sonntagnachmittag gegen den TSV Eschach. „Nach dem verschossenen Elfmeter mussten wir einige kritische Momente überstehen“, meinte Emil Petca, Trainer des SV Vogt, nach dem knappen 1:0-Erfolg gegen Eschach. Patrick Döberl hatte den Strafstoß vergeben. „Wir sind erfolgreich, weil wir als Team auftreten“, sagte Petca.

Kehlen bringt die Führung nicht über die Zeit

Ebenfalls als Mannschaft tritt die TSG Ailingen auf. Nach dem 3:1-Erfolg beim SV Weingarten steht die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Di Leo im sicheren Mittelfeld der Tabelle und freut sich am kommenden Spieltag vor heimischer Kulisse auf den Spitzenreiter Vogt. „Wir haben gut gegen den Ball gespielt und nur wenig zugelassen. Auch andere können bei uns Tore machen, nicht nur Dean Fiegle und Malik Tepes“, freute sich Daniel Di Leo. Der SVW dagegen findet in dieser Saison keine Konstanz und bleibt nur Zwölfter.

„Vor dem Spiel waren für uns drei Punkte Pflicht, um in der Tabelle weiter nach oben zu kommen. Nach dem Schlusspfiff sind wir über den einen Punkt froh“, sagte Josef Kesenheimer, Pressesprecher des SV Kehlen, nach dem 3:3 bei der SG Argental. Die Heimmannschaft führte bereits mit 3:1 und hatte nach dem 3:2 durch Marius Späth eine große Chance zum 4:2. Späth traf allerdings nicht, dagegen tat dies Luca Christ im Gegenzug für Kehlen. Wer seine Chancen nicht nutzt, den bestraft eben der Gegner. So einfach ist es dann manchmal im Fußball.

Der TSV Meckenbeuren ist zu Hause eine Macht (19 Punkte), aber auswärts tut sich die Mannschaft sehr schwer. Magere fünf Zähler stehen auf der Habenseite. Bei der SGM Unterzeil/Seibranz verlor das Team von Trainer Steve Reger mit 0:3. Die Gäste machten im Spielaufbau laut dem Liveticker bei Fupa viele Fehlpässe. So kann eine Elf nicht wirklich gefährlich werden.

Nach vielen Nackenschlägen ist dem FC Leutkirch dagegen endlich wieder ein Dreier gelungen. Die Mannschaft von Roman Hofgärtner besiegte zu Hause den TSV Tettnang mit 2:1. „In der ersten Halbzeit müssen wir deutlicher führen. Wir waren das aktivere Team. Nach der Pause hat Tettnang gut dagegengehalten. Für uns waren nur die drei Punkte wichtig, egal wie“, meinte Hofgärtner. Das ist eben das Einzige, was im Fußball zählt: Tore schießen und Punkte holen.

Der VfL Brochenzell und der SV Maierhöfen/Grünenbach spielten 0:0. Der Grund für dieses Ergebnis war die Tatsache, dass beide Mannschaften sehr fahrlässig mit ihren Chancen umgingen.

Die Stenogramme

FC Leutkirch ‐ TSV Tettnang 2:1 (2:1). ‐ Tore: 1:0 Tekin Yilmaz (18.), 1:1 Maximilian Konrad (24., Foulelfmeter), 2:1 Marvin Ringer (30.) ‐ Schiedsrichter: Patrick Sigmund.

VfL Brochenzell ‐ SV Maierhöfen-Grünenbach 0:0. ‐ Schiedsrichter: Milan Born.

SV Oberzell ‐ TSV Ratzenried 5:1 (5:0). ‐ Tore: 1:0 Pascal Bloching (7.), 2:0, 3:0 Nikolas Deutelmoser (11., 15.), 4:0 Andreas Kalteis (32.), 5:0 Marc Rothenhäusler (37.), 5:1 Luca Karg (51.) ‐ Schiedsrichter: Norbert Sailer.

SV Kressbronn ‐ SV Mochenwangen 0:2 (0:1). ‐ Tore: 0:1 Andreas Spieß (19.), 0:2 Ergün Kale (59., Foulelfmeter) ‐ Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Iven Kopfsguter (SVK, 87.) ‐ Schiedsrichter: Uwe Schaffart.

SGM Unterzeil/Seibranz ‐ TSV Meckenbeuren 3:0 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Christian Halder (8.), 2:0 Chris Widler (59.), 3:0 Louis Hierlemann (76.) ‐ Schiedsrichter: Dominik Adis.

SG Argental ‐ SV Kehlen 3:3 (1:1). ‐ Tore: 0:1 Felix Dunger (8.), 1:1 Daniele Zamarco (25.), 2:1 Justin Schmid (50.), 3:1 Marius Späth (62.), 3:2 Dunger (76., Foulelfmeter), 3:3 Luca Rist (86.) ‐ Schiedsrichter: Felix Goldammer.

SV Vogt ‐ TSV Eschach 1:0 (0:0). ‐ Tor: 1:0 Elias Elshani (50.) ‐ Besonderes Vorkommnis: Patrick Döberl (SVV, 64.) vergibt Foulelfmeter ‐ Schiedsrichter: Niko Alexas.

SV Weingarten ‐ TSG Ailingen 1:3 (0:2). ‐ Tore: 0:1 Valentin Marte (19.), 0:2 Jannis Kohler (32.), 0:3 Michael Willau.er (78.), 1:3 Mustafa Rahmani (90.) ‐ Schiedsrichter: Karl Vollmer.