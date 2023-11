Vogt behauptet gegen Meckenbeuren die Tabellenspitze

Das Führungstrio der Fußball-Bezirksliga hat sich am 14. Spieltag weiter von der Konkurrenz abgesetzt. Mit einem 2:0-Sieg gegen den TSV Meckenbeuren festigte der SV Vogt die Tabellenführung. Auch der SV Oberzell (4:0 gegen Tettnang) und der SV Mochenwangen (4:1 bei der SG Argental) überzeugten. Abreißen lassen musste der FC Leutkirch, dem auch im vierten Spiel in Folge kein Sieg gelang.

Aufsteiger SV Vogt zeigte sich gut erholt von der ersten Saisonniederlage, gewann zu Hause gegen den TSV Meckenbeuren mit 2:0 durch Tore von Julian Wucher (47.) und Elias Elshani. „Die erste Halbzeit war geprägt von langem Abtasten und Ausloten“, sagte Vogts Trainer Emil Petca. „In Hälfte zwei hatten wir aber die besseren Möglichkeiten, aus denen wir zwei Tore machten.“ TSV-Trainer Steve Reger konnte das nur bestätigen: „Die erste Hälfte war ausgeglichen, aber nach dem Rückstand war’s schwierig, Vogt stand hinten kompakt.“

Tettnang kassiert noch einen Platzverweis

Der SV Oberzell schlug den TSV Tettnang mit 4:0. Nur acht Minuten konnte der TSV dem Druck standhalten, da fälschte Oliver Sprenger eine Flanke von Marc Rothenhäusler unhaltbar für TSV-Torhüter Daniel Geibel ins eigene Tor ab. Nach gut 30 Minuten hätte SVO-Spielertrainer Daniel Hörtkorn die Führung ausbauen müssen, scheiterte allerdings an Geibel. Die Weichen auf Sieg stellte Oberzell zu Beginn der zweiten Hälfte. Zunächst traf Jason Müller (47.), der nach einer unübersichtlichen Situation im TSV-Strafraum erhöhte Andreas Kalteis auf 3:0 (63.). Kurz zuvor sah Raphael Weiß vom TSV die Gelb-Rote Karte (53.). Für den 4:0-Endstand (88.) sorgte Nikolas Deutelmoser per Elfmeter ‐ Mirco Basic hatte Jonas Metzler gelegt.

Der SV Mochenwangen hat sich durch einen 4:1-Sieg bei der SG Argental in der Spitzengruppe der Bezirksliga festgesetzt. Der Schlüssel zum Erfolg lag in der Taktik der Gäste. „Wir sind nicht blind angerannt, um uns dann auskontern zu lassen. Meine Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt“, sagte SVM-Spielertrainer Taner Ata. Torjäger Andreas Spieß war zweimal erfolgreich (67., 89.) und hat nun zwölf Saisontore auf dem Konto. Auch Saikou Drammeh (12., 39.) traf zweimal. Der Ehrentreffer für die SG gelang Justin Schmid (88.).

Unterzeil verschafft sich ein bisschen Luft

Drei Punkte waren das Ziel des FC Leutkirch beim VfL Brochenzell. „Wir müssen mit einem Punkt zufrieden sein. Meine Mannschaft hat zwar engagiert gespielt, aber der Gegner hat gut dagegengehalten“, sagte FCL-Trainer Roman Hofgärtner. Marvin Ringer brachte Leutkirch in Führung, Finn Wolters markierte mit seinem ersten Ballkontakt und einem satten Weitschuss das 1:1 für die Gastgeber. Brochenzell bleibt mit 22 Punkten im sicheren Mittelfeld. „Wir haben eine gute zweite Halbzeit gespielt, haben aber unsere Chancen nicht gemacht und müssen deshalb mit dem 1:1 zufrieden sein“, meinte VfL-Trainer Yasin Erdem.

Der TSV Eschach gewann bei der SG Baienfurt mit 2:1. Mit dem ersten gelungenen Angriff ging die SGB durch Fabian Frey in Führung (1.) und hatte danach weitere Chancen, das Ergebnis auszubauen. Die vergebenen Chancen rächten sich aber, denn nach der Pause drehte Eschach die Partie mit einem Doppelpack. Zunächst hielt Max Bröhm bei einem Schuss den Fuß hin und fälschte ab zum 1:1 (74.). Eine Minute später bekam Baienfurt im eigenen Strafraum den Ball nicht geklärt, Noah Uebelacker netzte ein zum 2:1 (76.). „Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt und dann aufgehört Fußball zu spielen. Uns fehlt gegen solche Gegner auch das Selbstbewusstsein“, sagte SGB-Trainer Can Alkan.

Beim SV Weingarten „ist der Wurm drin“

Mit einem 3:0-Sieg gegen den TSV Ratzenried hat sich die SGM Unterzeil/Seibranz Luft verschafft zu den Abstiegsplätzen. „Es war ein zerfahrenes Spiel“, sagte SGM-Trainer Samir Ibisevic. Kurz vor der Pause verweigerte in einem hitzigen Spiel die komplette TSV-Abwehr am Strafraum die Abwehrarbeit, Chris Widler bedankte sich mit dem 1:0 (45.) für die SGM. Die zweite Halbzeit war geprägt von vielen Unzulänglichkeiten beider Mannschaften. Simon Kraft (63.) über den Innenpfosten und Jona Boneberger (86.) per Strafstoß erhöhten noch auf 3:0.

Der SV Weingarten kam über ein 1:1 gegen den SV Kehlen nicht hinaus. Elias Weber brachte den SVW in Führung, André Stetter sorgte zehn Minuten vor dem Ende für den Ausgleich. „Es war eine Leistungssteigerung zum Sonntag, aber im Moment ist der Wurm drin“, sagte SVW-Trainer Nico Bruno.

Der SV Kressbronn schaffte in letzter Sekunde ein 2:2 beim SV Maierhöfen/Grünenbach. „In den ersten 15 Minuten haben wir richtig gut Fußball gespielt und eine Großchance vergeben. Nach dem Ausgleich war die Partie ausgeglichener“, sagte Kressbronns Trainer Mico Susak. Nach 72 Minuten kam beim SVK Elias Wiesener, nach einem Eckball traf er zum 2:2. „Das war etwas glücklich, aber nicht unverdient“, meinte Susak.

Am Sonntag geht es schon weiter

Bis auf den FC Leutkirch sind alle Mannschaften am Sonntag um 15 Uhr erneut im Einsatz. Dann steigt auch wieder die TSG Ailingen in den Spielbetrieb ein: Das Team von Trainer Daniel Di Leo empfängt zu Hause die SG Baienfurt. Die beiden Topteams SV Vogt (beim SV Kehlen) und der SV Oberzell (beim SV Maierhöfen-Grünenbach) müssen auswärts ran. Eine leichte Aufgabe hat auf dem Papier der TSV Meckenbeuren, der die SG Argental empfängt. Sich weiter von der Abstiegszone entfernen möchten der SV Kressbronn (beim TSV Ratzenried) und der SV Weingarten (beim TSV Eschach). Auf Punkte für den Klassenerhalt konzentrieren sich zurzeit der TSV Tettnang (gegen den VfL Brochenzell) und die SGM Unterzeil/Seibranz (beim SV Mochenwangen).

Bezirksliga, 14. Spieltag:

SG Baienfurt ‐ TSV Eschach 1:2 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Fabian Frey (1.), 1:1 Max Bröhm (74.), 1:2 Noah Ueberacker (76.) ‐ Schiedsrichter: Roland Schick.

VfL Brochenzell ‐ FC Leutkirch 1:1 (0:1). ‐ Tore: 0:1 Marvin Ringer (45.), 1:1 Finn Wolters (83.) ‐ SR: Dennis Bogenrieder.

SV Oberzell ‐ TSV Tettnang 4:0 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Oliver Sprenger (8., Eigentor), 2:0 Jason Müller (47.), 3:0 Andreas Kalteis (63.), 4:0 Nikolas Deutelmoser (88., Foulelfmeter) ‐ Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Raphael Weiß (TSV, 53.) ‐ Schiedsrichter: Kevin Popp.

SV Maierhöfen-Grünenbach ‐ SV Kressbronn 2:2 (1:1). ‐ Tore: 0:1 Tarik Hadzic (8.), 1:1 Philipp Greiter (18.), 2:1 Simon Glötter (81.), 2:2 Elias Wiesener (90.+2) ‐ Schiedsrichter: Stefan Fimpel.

SGM Unterzeil/Seibranz ‐ TSV Ratzenried 3:0 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Chris Widler (45.), 2:0 Simon Kraft (63.), 3:0 Jona Boneberger (86., Foulelfmeter) ‐ Schiedsrichter: Simone Hoffmann.

SG Argental ‐ SV Mochenwangen 1:4 (0:2). ‐ Tore: 0:1, 0:2 Saikou Drammeh (12., 39.), 0:3, 0:4 Andreas Spieß (67., 89.), 1:4 Justin Schmid (89.), 1:4 Spieß (89.) ‐ Schiedsrichter: Florian Werkmann.

SV Vogt ‐ TSV Meckenbeuren 2:0 (0:0). ‐ Tore: 1:0 Julian Wucher (47.), 2:0 Elias Elshani (62.) ‐ SR: Yannick Berger.

SV Weingarten ‐ SV Kehlen 1:1 (1:0). ‐ Tore: 1:0 Elias Weber (31.), 1:1 André Stetter (80.) ‐ Schiedsrichter: Stefan Teufel.