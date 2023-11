Vierfachtorschütze Schachtschneider schießt FV Ravensburg zum Sieg

Angeführt vom überragenden Stürmer Daniel Schachtschneider hat der FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga einen immens wichtigen Sieg gefeiert. Gegen den Aufsteiger FC Denzlingen kam der FV nach schwacher Anfangsphase und dem 0:1-Rückstand zurück und gewann am Ende mit 5:1. „Es ist komplett egal, wer die Tore macht“, meinte Schachtschneider. „Es ging nur um den Sieg.“

Der Heimsieg war bitter nötig für den FV nach acht Partien in Folge ohne einen Dreier. „Nach schwierigen Wochen freut es mich für jeden, dass wir nach einem Spiel mal wieder lachen können“, sagte Ravensburgs Trainer Michael Schilling. Doch auch der Schweizer wusste natürlich, dass Schachtschneider der Mann des Spiels war. „Er wird an Toren gemessen, heute hat er seine Chancen gemacht und sich für seine Arbeit belohnt“, sagte Schilling.

Schwacher Start und ein Gegentor vom Elfmeterpunkt

Nach den 90 Minuten gegen Denzlingen konnten alle beim FV durchatmen ‐ dabei war das wegweisende Spiel gegen den Aufsteiger überhaupt nicht gut losgegangen. Die Ravensburger brachten auf dem Feld zunächst nicht viel zusammen. Die ersten 20 Minuten waren schwach, die Fehlerquote hoch. „Man darf nicht vergessen, dass der Gegner viermal in Folge ohne Tor blieb und in der Krise ist und wir auch eine Ergebniskrise hatten“, meinte Schilling. „Da ist der Kopf nicht frei.“

Die rund 420 Zuschauer ‐ darunter 40 Flüchtlinge, die vom FV eingeladen wurden ‐ sahen zwei verunsicherte Mannschaften. „Wir haben uns sehr schwergetan, vielleicht hat uns das Gegentor sogar geholfen“, meinte Schachtschneider. In der 26. Minute ging Moritz Jeggle etwas ungeschickt in den Zweikampf im eigenen Strafraum gegen Simon Walter, Erich Sautner verwandelte den Elfmeter humorlos durch die Mitte zum 1:0 für die Gäste.

Pfosten, Grätsche, Elfmetertor

Anschließend war der FV aber wach. Jeggle machten seinen Fehler wieder wett, passte in den Lauf von Schachtschneider. Der Ball kullerte erst an den Pfosten, Ravensburgs Stürmer setzte aber nach und grätschte den Ball zum 1:1 über die Linie (30.). Vier Minuten später setzte sich der starke Timo Senn über die linke Seite durch, nun ging Denzlingens Kapitän Erdem Bayram nicht geschickt in den Zweikampf und verursachte auch einen Strafstoß. Schachtschneider nahm sich den Ball, FC-Torwart Niklas Schindler war mit der Hand noch dran, konnte den platzierten Schuss aber nicht abwehren.

Nun waren die Ravensburger tonangebend. „Wir haben das Spiel komplett aus den Augen verloren, wurden überrannt und hätten das dritte Tor kassieren müssen“, sagte Trainer Marco Dufner. Senn hätte sich für seinen guten Auftritt am Samstag belohnen können, traf mit einem Schlenzer aber nur den Pfosten. Auch Felix Schäch hatte vor der Pause den dritten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber an Innenverteidiger Yannick Lawson und Torwart Schindler.

Ein bisschen die Kontrolle verloren

Nach dem Seitenwechsel hatte Schäch eine weitere gute Möglichkeit für den FV, kurz darauf klärte Fabian Amrhein den Passversuch des FV-Regisseurs Ivo Colic auf Schachtschneider. Danach verlor Ravensburg allerdings die Kontrolle. „Es war auch bei einem 5:1 nicht alles gut“, meinte Schilling. „Wir haben zwischendurch zu viel zugelassen.“ Haris Mesic hielt stark gegen Martin Butov, Lawson köpfte den Ball knapp vorbei. Den Schuss von Anes Vrazalica hielt Mesic, der Schlenzer von Matthis Eggert ging vorbei. „Wir machen unsere Chancen nicht und kassieren dann das 1:3, danach gingen die Köpfe runter“, sagte Dufner.

Besagtes 3:1 bereitete Yannik Egle mit einer Flanke vor, in der Mitte war Schachtschneider zur Stelle (79.). Vier Minuten später vergab Marek Bleise eine Riesenchance, ehe Schachtschneider nach Topzuspiel von Colic seinen vierten Treffer nachlegte. Anschließend wurde er unter lautem Applaus ausgewechselt. Für ihn kam Philipp Kirsamer, der in der Nachspielzeit mit einem Chip das 5:1 erzielte. „Der Sieg war super wichtig“, sagte Schachtschneider. Das sah man allen Ravensburgern an.

Fußball-Oberliga, 16. Spieltag:

FV Ravensburg ‐ FC Denzlingen 5:1 (2:1). ‐ Tore: 0:1 Erich Sautner (27., Foulelfmeter), 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 Daniel Schachtschneider (30., 34., Foulefmeter, 79., 89.), 5:1 Philipp Kirsamer (90.+5) ‐ Schiedsrichter: Michael Zeiher ‐ Zuschauer: 420 ‐ FV: Mesic ‐ Boneberger (85. Schuler), Geiselhart, Fippl, Bleise ‐ Jeggle ‐ Senn (90.+3 Soyudogru), Schmidtke, Colic (90. Galinec), Schäch (72. Egle) ‐ Schachtschneider (90. Kirsamer).