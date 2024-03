Vier Mitfahrer eines Opel Corsa sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 5.17 Uhr verletzt worden, als das Fahrzeug auf der B 30 Höhe Rebholz mehrfach in die Leitplanke knallte.

Der 22-jährige Fahrer war laut Polizeibericht mit seinem vollbesetzten Fahrzeug in Fahrtrichtung Meckenbeuren unterwegs, als er am Ausbauende aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor. In der Folge kollidierte er mehrfach und beidseitig mit der Leitplanke und kam auf der Gegenfahrspur zum Stehen.

Retter müssen Opfer aus Wagen befreien

Alle vier Mitfahrer wiesen Verletzungen auf. Davon wurden zwei durch einen hinzugerufenen Krankenwagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Einer davon musste davor durch die Feuerwehr zunächst zur schonenden Rettung aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Es wurde kein weiteres Fahrzeug in den Verkehrsunfall verwickelt oder auch nur gefährdet.

Die B 30 war zeitweise voll gesperrt. Das total beschädigte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro.