Der Deutsche Alpenverein (DAV) Ravensburg ist bei seinen Planungen für das neue Vereins- und Kletterzentrum einen großen Schritt vorangekommen. Wie der Verein mitteilt, haben vier Architektenbüros dem Lenkungsausschuss des Vereins, Vertretern der Stadt Ravensburg und des DAV-Bundesverbands erste Entwürfe für das anvisierte Gebäude vorgestellt.

Die neue Heimat von Ravensburgs größtem Sportverein soll auf dem Areal Meersburger Straße Ecke Brühlstraße Ecke Escher-Wyss-Weg im Stadtteil Rechenwies entstehen. Sofern die Mitglieder am Ende der Planungsphase den Entwürfen und dem Finanzierungskonzept zustimmen, sollen die Bauarbeiten im Jahr 2025 beginnen. Die Kletterer, Bergsportler und Triathleten könnten ihr neues Heim in diesem Fall Mitte 2026 beziehen.

Der Vorstand des DAV Ravensburg mit Markus Braig (hinten von links), Marc Walser und Klaus Häring sowie (vorne von links) Benedikt Kolb, Verena Tremmel und Heinz Baumann. (Foto: DAV )

„Wir haben bei der Vorstellung sehr gute Konzepte gesehen, die Teams der Architektenbüros haben sich viel Arbeit gemacht und in die Entwürfe viel Mühe gesteckt“, wird Markus Braig, Sprecher des DAV-Vorstands, in einer Pressemitteilung zitiert. „Der Lenkungsausschuss für das Projekt wird nun mit allen Büros weitere Gespräche führen, um in die weitere Detailplanung einzusteigen.“

Was die Entwürfe enthalten

Neben dem Ravensburger Architektenbüro Wurm haben die Kemptener MH-Architekten, das Vorarlberger Büro Johannes Kaufmann und Partner aus Dornbirn und das Unternehmen Kletterbau.de aus Melsdorf Vorschläge für die Ausgestaltung gemacht. Gefragt waren Entwürfe für ein integriertes Kletter- und Vereinszentrum mit Geschäftsstelle, Kletterhalle, Boulderbereich, Bistrobereich und Außenkletteranlage.

Geplant ist, dass der DAV Ravensburg sein aktuelles Vereinsheim hinter dem Hauptsportplatz des TSB Ravensburg aufgibt und an den neuen Standort umzieht.

Der Lenkungsausschuss werde in den kommenden Wochen die Gespräche mit den Architektenteams intensivieren, um die Planung voranzutreiben, teilt der DAV mit. Parallel dazu laufe die Ausarbeitung eines genauen Finanzierungskonzepts, das sowohl eine umfangreiche Analyse der Finanzsituation der vergangenen Jahre als auch eine Zukunftsplanung mit Businessplan und Betriebskonzept umfasse.

Mitglieder sollen mit ins Boot geholt werden

Die vier Entwürfe der Architekten sowie das Finanzkonzept sollen in den ersten beiden Märzwochen im aktuellen Vereinszentrum des DAV Ravensburg ausgehängt werden. Die rund 10.000 Mitglieder des Vereins sollen so die Möglichkeit haben, sich umfassend über das Projekt und den Status der Planung zu informieren, Fragen zu stellen und die Entwürfe mit dem Lenkungsausschuss zu diskutieren.

„Unser großes Ziel ist es, dass wir alle Mitglieder auf diesem Weg mitnehmen. Unser neues Heim soll ein Zentrum werden, das von unseren Mitgliedern geplant und für unsere Mitglieder konzipiert ist, damit wir bei der Mitgliederversammlung einen Vorschlag haben, der von einer breiten Mehrheit getragen wird“, so Braig. Die Mitgliederversammlung, die im Anschluss über das weitere Vorgehen entscheidet, ist für den 17. April angesetzt.

Der DAV Ravensburg will an dem neuen Standort die über die gesamte Stadt verteilten Kletteraktivitäten an einem Ort zusammenziehen und sowohl den Kinder- und Jugendgruppen als auch den Leistungssportlern angemessene Trainingsmöglichkeiten bieten. Klettern und Bouldern boome nach wie vor, die Wartelisten, um in die Gruppen zu kommen, seien lang. Mit dem neuen Vereins- und Kletterzentrum werde der DAV Ravensburg dem Klettern als gesellschaftlich anerkannten Sport in der ganzen Region den Raum einräumen, den er braucht.

Angebote auf Leistungsniveau

Das derzeitige Heim des DAV Ravensburg in Rechenwies reiche für einen Verein mit rund 10.000 Mitgliedern nicht aus. Die aktiven Abteilungen, neben der Familiengruppe und den Senioren vor allem die zunehmend schneller wachsenden Jugendgruppen des Bergsportvereins, sehen sich in ihrer sportlichen Entwicklung aber auch in ihrem gesellschaftlichen Miteinander zunehmend eingeschränkt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das neue Zentrum soll zudem die Möglichkeit schaffen, in den olympischen Sportarten Klettern und Triathlon Angebote auf Leistungsniveau zu machen und Wettkämpfe auszurichten.