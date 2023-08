Vier Absteiger in der Bezirksliga und nur der Zweite spielt Relegation

Beim Staffeltag der Fußball–Bezirksliga im Sportheim der SG Baienfurt sind die Weichen für die Saison 2023/2024 gestellt worden. Nach dem verschärften Abstieg in der vergangenen Saison — vier Mannschaften mussten den Gang in die Kreisliga A antreten — wird auch die kommende Saison keine normale sein, denn die Sollstärke (16 Mannschaften) wurde erneut nicht erreicht.

17 Teams umfasst die neue Saison. Somit müssen erneut vier statt drei Mannschaften runter. Wegen der in der Saison 2024/25 in Kraft tretenden Strukturreform gibt es bei der Relegation in der kommenden Saison eine Änderung. Der Meister steigt wie üblich auf, der Zweite spielt die Relegation zur Landesliga. Die Abstiegsrelegation dagegen fällt weg. In den Klassen darunter, also auf Bezirksebene, wird es überhaupt keine Relegation geben. Das ist aber begrenzt auf eine Saison. Die Entlastung und anschließende Wiederwahl von Andreas Schele zum Staffelleiter für ein weiteres Jahr war — wie die Jahre zuvor — reine Formsache.

Elfmal war der Platz nicht bespielbar

„Eine Saison ohne Corona–Pandemie–Einschränkungen liegt hinter uns. Es war wunderbar“, schwärmte Andreas Schele zu Beginn des Staffeltages. Elf Spiele mussten in der vergangenen Saison wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesetzt und neu angesetzt werden. „Das waren mehr als sonst“, gibt Schele zu. „Wir haben aber für die Nachholspiele gute Lösungen gefunden.“ Dazu kamen noch zwei Spiele beim SV Neuravensburg wegen eines Todesfalls. 1047 Tore sind gefallen. In der Fairnesstabelle stand die TSG Ailingen ganz oben.

Wegen der Änderung der Verbandsstruktur, die in der Saison 2024/25 ansteht, wird in der kommenden Saison in der Bezirksliga, begrenzt auf eine Spielzeit, die bei Zuschauern beliebte Relegation zum Teil ausgesetzt. Wie schon berichtet bekommt der Württembergische Fußballverband (WFV) zur Saison 2024/25 ein neues Gesicht. Aus 16 Bezirken werden zwölf. Der Meister der Bezirksliga steigt auf, der Vizemeister bestreitet die Relegation zur Landesliga — und es gibt nur direkte Absteiger, da die Abstiegsrelegation entfällt. In der Kreisliga A und B wird es keine Relegation geben. Das, obwohl diese Strukturreform den Bezirk Bodensee gar nicht betrifft. „Dies geschieht aus Solidarität zu den anderen Bezirken“, sagte Schele. „Denn unser Bezirk bleibt in seiner bisherigen Struktur erhalten.“ Pro Team dürfen in der neuen Saison zudem fünf Auswechslungen getätigt werden.

Vogt war letztmals 2008/09 in der Bezirksliga

Nach einer spannenden Schlussphase sind in der vergangenen Saison der SV Bergatreute (in die Kreisliga A1), der SV Achberg (KL A2), der SV Beuren und der SV Neuravensburg (beide KL A3) abgestiegen. Der VfL Brochenzell dagegen konnte mit einem knappen 1:0–Sieg im Relegationsspiel gegen den A–Ligisten SG Kißlegg die Klasse halten. Aufgestiegen ist der SV Baindt, der den Durchmarsch von der Kreisliga A bis in die Landesliga schaffte. Der Liga erhalten bleibt die TSG Ailingen, die als Vizemeister in der Aufstiegsrelegation gleich im ersten Entscheidungsspiel mit 0:1 am SV Ochsenhausen aus dem Bezirk Riß scheiterte.

Neu in der Bezirksliga sind die Landesligaabsteiger TSV Eschach und SV Oberzell. Dass Eschach mit 46 und Oberzell gar mit 47 Punkten am Ende der Saison runtermussten, war eine ganz bittere Pille für die beiden Vereine. Von der Kreisliga in die Bezirksliga aufgestiegen sind der SV Vogt (KL A1), die SG Argental (KL A2) und die SGM Unterzeil/Seibranz (KL A3). Während die SG Argental und der SV Seibranz nach dem Abstieg in der Saison 2021/22 den sofortigen Wiederaufstieg schafften, spielte der SV Vogt letztmals in der Saison 2008/09 in der höchsten Liga des Bezirks Bodensee. Seibranz bildet inzwischen mit dem SC Unterzeil (zuletzt 2018/19 in der Bezirksliga) eine Spielgemeinschaft.

Ausblick auf die Saison 2023/2024

Bezirksliga Bodensee: Die Saison 2023/2024 beginnt am Freitag, 18.August, mit einem dreigeteilten ersten Spieltag. Da die Liga 17 Mannschaften hat, gibt es 34 Spieltage. Immer eine Mannschaft hat spielfrei. Drei Wochenspieltage, zwei in der Hin–, einer in der Rückrunde, wird es geben. Zum ersten Mal wird auch am Totensonntag (26. November) im Bereich des WFV gespielt, allerdings erst ab 13 Uhr, in Bayern ab 14 Uhr. Nach drei Spieltagen der Rückrunde geht die Bezirksliga mit dem 20. Spieltag (10. Dezember) in eine dreimonatige Winterpause. Am 17. März 2024 wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Die Feiertagsspieltage: Allerheiligen (1. November), Ostermontag (1. April 2024) und Christi Himmelfahrt. Nicht gespielt wird am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober). Der Feiertag fällt auf einen Dienstag. „Da hier die Frist von zwei Tagen Spielpause nicht gewahrt ist“, sagte Andreas Schele.

1. Spieltag: Freitag, 18. August: TSV Tettnang — SV Maierhöfen–Grünenbach (18.30 Uhr), SV Oberzell — TSV Meckenbeuren (19 Uhr); Samstag, 19. August: SV Kressbronn — SV Kehlen (17 Uhr); Sonntag, 20. August: FC Leutkirch — TSV Ratzenried, VfL Brochenzell — SV Mochenwangen, SGM Unterzeil/Seibranz — TSV Eschach, SG Argental — TSG Ailingen, SV Vogt — SG Baienfurt (alle 15 Uhr). Spielfrei: SV Weingarten.