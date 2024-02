Elefantin Nellie, Mehlsack und Mutter Erde, Riesentrompete und eine gigantische Gottesanbeterin - rund 130 große Leuchtfiguren und Hunderte Laternen werden die Straßen und Gassen rund um den Ravensburger Marienplatz am Samstag, 2. März, in mystisch-magischem Licht erstrahlen lassen.

Wie die Organisatoren des Ravensburger Lichterfests mitteilen, ziehen bei der großen Parade um 18 Uhr mehr als 1.300 Bürger aus Ravensburg und Umgebung mit ihren Figuren durch die Altstadt. Das Begleitprogramm bietet in diesem Jahr aber noch mehr.

Bereits ab 16.30 Uhr gibt es Livemusik auf zwei Bühnen in der Innenstadt, und an 22 Standorten stellen Künstler ihre Arbeiten zum Thema „Licht & Erde“ aus. Bei Aftershow-Partys können Nachtschwärmer nach der Parade bis in die Morgenstunden weiterfeiern.

Am Paradetag noch Laternen basteln

Das Lichterfest Ravensburg soll ein fröhliches Fest des Miteinanders für die ganze Familie sein. Wer spontan einsteigen möchte, kann am Paradetag noch kostenlos Laternen basteln und an der Parade mitwirken (11 bis 13 Uhr Kunstmuseum, 13 bis 15 Uhr Gänsbühl-Center).

Straßensperrungen Die Stadt sperrt am Samstag die Ravensburger Innenstadt Zum Lichterfest am Samstag, 2. März, werden der Marienplatz und die Paradestrecke (Bachstraße, südlicher Marienplatz, Burgstraße, Marktstraße, Brotlaube, Gespinstmarkt, Kirchstraße und nördlicher Marienplatz) von 14 Uhr bis Mitternacht für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Auch der untere Teil der Herrenstraße zwischen der Grafengasse und Kirchstraße wird gesperrt. Der Taxiverkehr über den Marienplatz und die Bachstraße ist im Sperrungszeitraum nicht möglich. Die Taxistandplätze am nördlichen Marienplatz werden auf die ehemalige Bushaltestelle am Kornhaus verlegt. Die Zufahrt zur Marienplatz-Tiefgarage sowie zu allen anderen Parkhäusern ist frei. In der Karlstraße, der Schussenstraße und der Wilhelmstraße wird die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

Die Parade startet um 18 Uhr in der Bachstraße (Höhe Sport Reischmann) und zieht dann über den südlichen Marienplatz die Burgstraße hinauf in die Marktstraße. An den Museen vorbei geht es durch die Brotlaube auf den Gespinstmarkt, ehe der Tross über die Kirchstraße zurück auf den Marienplatz kommt. Dort werden ausgewählte Figuren aufgestellt, sodass Interessierte sie auch ganz aus der Nähe begutachten und mit den Erbauern sprechen können.

Der freiwillige Eintritt zur Parade beträgt drei Euro für alle Erwachsenen. Lichterfestabzeichen können am Samstagmorgen auf dem Wochenmarkt und an den Eingängen zur Innenstadt erworben werden.

Zur Anreise empfehlen die Veranstalter die öffentlichen Verkehrsmittel; wer mit dem Auto anreist, findet in den öffentlichen Parkhäusern in Ravensburg sowie an der Oberschwabenhalle Stellplätze.

Elefantin Nellie hat den Weg in die Ravensburger Innenstadt für ein kurzes Fotoshooting bereits gefunden. (Foto: Paul Meyer )

Das Programm

Neben der großen Parade hat das Kapuziner Kreativzentrum, Veranstalter des Lichterfests, in Zusammenarbeit mit vielen bekannten und befreundeten Kulturakteuren ein vielfältiges Begleitprogramm auf die Beine gestellt. So öffnen um 16.30 Uhr die Imbiss- und Getränkestände rund ums Ravensburger Rathaus.

Weitere Programmpunkte nach Uhrzeit:

7 bis 11 Uhr Buttonverkauf auf dem Wochenmarkt / Gespinstmarkt

11 bis 13 Uhr Laternenbasteln im Kunstmuseum

13 bis 15 Uhr Laternenbasteln im Gänsbühl-Center

15 Uhr Kindertheater: Das kleine Licht bin ich, Theater Ravensburg

ab 16 Uhr Kunst - Licht - Nacht

16.30 Uhr Eröffnung Lichterfest + Konzert Clean, Bühne am Lederhaus

ab 17 Uhr Lichterfest im Riva

17 bis 20.30 Uhr Bigband-Sound auf der Musikschulbühne am Holzmarkt

18 Uhr große Parade

ab 18 Uhr Lichterfest in der Achtbar

ab 19 Uhr Lichterfestparty im Museum Ravensburger

ab 20 Uhr After-Party im Neuen Ravensburger Kunstverein (Möttelinstraße)

21 bis 22 Uhr Tina Tokio im Museum Humpisquartier

21 bis 22 Uhr Samuel Heinrich Handpan-Sounds auf der Bühne am Lederhaus

ab 22 Uhr Lichterfest im Douala und in der Kantine

ab 22.30 Uhr Lichterfest in der Linse Weingarten

Noch suchen die Veranstalter Freiwillige, die die Parade unterstützen. Informationen dazu und zum Lichterfest allgemein finden Interessierte auf www.lichterfest-ravensburg.de sowie auf den Social Media-Profilen des Lichterfests.