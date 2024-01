Viele Veränderungen bei den ifm Razorbacks Ravensburg

Diese Meldung dürfte Fans und Trainerstab des American-Football-Erstligisten ifm Razorbacks Ravensburg gleichermaßen freuen: Running Back Lennies McFerren sagt für die neue Saison zu. Dazu haben die Ravensburger, die doch wieder in der German Football League an den Start gehen können, auch einen neuen Spielmacher verpflichtet.

Verbesserung im Vergleich zum starken Vorjahr

Im vergangenen Jahr, das alles andere als gewünscht verlief, war es McFerren, der stets mit einer konstant guten Leistung zu überzeugen wusste. Die ifm Razorbacks Ravensburg erzielten 2023 insgesamt 3576 Yards. 1912 davon wurden über das Laufspiel geholt, und fantastische 1031 Yards gingen dabei auf das Konto des US-Amerikaners aus Tennessee. Obwohl die Razorbacks auf dem Platz mit den unterschiedlichsten Problemen zu kämpfen hatten, verbesserte sich McFerren im Vergleich zu den Vorjahren sogar noch. Mit seinen 85,9 Yards pro Spiel kämpfte sich der US-Amerikaner auf Platz vier im ligaweiten Vergleich (2021: 66,0 Yards/Spiel, 2022: 46,2 Yards/Spiel).

Dass Lennies McFerren zu den Leistungsträgern bei den Oberschwaben gehört, zeigt schon sein Werdegang im deutschen American Football. 2017 rekrutierten ihn die Ravensburg Razorbacks, damals noch für die German Football League 2 (GFL2). McFerren wurde mit 2001 erlaufenen Yards und 32 Touchdowns auf Anhieb bester Rusher und Scorer der GFL2. Das blieb natürlich nicht unbemerkt, und so erhielt er schnell Angebote aus der ersten Liga. Mit den New Yorker Lions Braunschweig gewann er 2018 den Eurobowl, im Jahr darauf lief er im Trikot der Allgäu Comets auf.

Zusammenspiel mit einem neuen Quarterback

Nach dem coronabedingten Ausfall der Saison 2020 kehrte McFerren im Jahr 2021 nach Ravensburg zurück und ist seitdem ein fester Bestandteil der Mannschaft. „Der Wille zu gewinnen ist größer denn je“, meint der Running Back und freut sich auf sein erneutes Engagement in Oberschwaben.

Seine Zusage für die anstehende Saison kommt genau zur richtigen Zeit, denn es ist ein Jahr des Umbruchs: Ein neuer Headcoach (John Gilligan), ein neuer Quarterback (Broghean McGovern) und viele weitere Veränderungen im Kader werden ein neues Bild der Razorbacks zeichnen. Die Saison 2024 soll erfolgreicher verlaufen als die Vorsaison. Nur wegen des Lizenzentzugs für die Marburg Mercenaries blieben die Ravensburger, die eigentlich als Tabellenletzter auf die Relegation verzichtet und sich mit dem Rückzug in die GFL2 auseinandergesetzt hatten, in der höchsten deutschen Footballklasse.

Coach John Gilligan ist in Ravensburg bestens bekannt. Zwischen 2016 und 2018 war er bereits Teil des Teams und fungierte zunächst als Defensive Coordinator, ehe er in den Jahren 2017 und 2018 zusätzlich als Headcoach tätig wurde. In dieser Zeit führte er das Team zunächst in die GFL2 und später zum ersten GFL2-Meistertitel im Jahr 2018.

Einige Vertragsverlängerungen

Der 1,98 Meter große Quarterback McGovern spielt bereits seit seinem zehnten Lebensjahr Football. Seine Leistungen in der High School von Haverhill überzeugten und so erhielt er ein Stipendium an der Bryant University. Dort spielte er für die Bulldogs in der Division 2. Nach dem Abschluss blieb er seiner akademischen wie sportlichen Karriere treu. Über den Absolvententransfer wechselte er zur Post University, wo er beim Aufbau eines neues Footballprogramms mitwirkte. Der Spielmacher freut sich auf Ravensburg und die Gelegenheit, „Football auf professionellem Niveau zu spielen“.

Bei so vielen Veränderungen wird eine bewährte Konstante wie McFerren Sicherheit und Ruhe ins Teamgefüge bringen. Der Running Back ist jedoch nicht der einzige Spieler, der den Razorbacks treu bleibt. Auch Niklas Herrmann, Elias Eisele, Lars Anders, Alexander Borgmann, Dario Lucanto, Ludvig Hauglund und Laurits Vinther haben nach Angaben der Ravensburger ihre Verträge verlängert.