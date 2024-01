Sage und schreibe 140 Kinder und Jugendliche haben in dieser Woche für eine Teilnahme am Ravensburger Rutentheater 2024 vorgesprochen. Gespielt wird in diesem Jahr „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ in einer Adaption von Ekkehard Zeim und Bodo Klose.

Normalerweise wechselten sich Zeim und der Rutentheater-Regisseur Klose jährlich mit dem Drehbuch ab, 2024 haben sie es erstmals gemeinsam verfasst. Und das Stück wird wieder einige Überraschungen bieten, da Zeim und Klose natürlich ihre eigene Interpretation des Grimm-Märchens zeigen werden.

Nur 66 Kinder werden genommen

Am Montag und Dienstag konnten sich Kinder und Jugendliche zum Casting für „Schneewittchen“ in der Kuppelnauschule einfinden. Der Andrang war riesig. „Wir können leider nur 66 Kinder für 33 Rollen übernehmen“, sagt Martina Zeller, dritte Vorsitzende der Rutenfestkommission und verantwortlich fürs Rutentheater,

Trotzdem ist es toll, dass so viele Bewerber und Bewerberinnen da waren. Martina Zeller

Die Rollen werden hälftig mit Mädchen und Jungen besetzt, berichtet Bodo Klose. Rund ein Drittel derer, die für eine Teilnahme ausgewählt werden, sind zum ersten Mal beim Rutentheater dabei. Das Drehbuch steht nach Aussage von Klose bereits zu 85 Prozent, der verbliebene Rest wird den ausgewählten Nachwuchsschauspielern auf den Leib geschrieben.

So viel Zeit bleibt da nicht mehr. Bis Sonntag erhalten die Bewerber Bescheid, ob es mit ihrer Teilnahme klappt oder nicht. Zwei Wochen später ist bereits Probenbeginn. Bis zur Fasnet gehe es in erster Linie darum, die Kinder kennenzulernen, um danach die Rollen zu verteilen, erklärt der Regisseur. Im Anschluss beginnen die stundenlangen Proben, zunächst in der Kuppelnau, dann im Konzerthaus.

Der Ablauf des Castings ist in jedem Jahr gleich. Erst werden die Daten der Bewerberinnen und Bewerber erfasst, im Anschluss folgen Fotoaufnahmen vor einem Zollstock. Letzteres ist besonders wichtig für die passenden Kostüme der Doppelbesetzungen.

Nur wenig Zeit für Überzeugungsarbeit

In Grüppchen müssen dann nebenan ein paar kurze Sprech- und Darstellungsproben gegeben werden. Hierbei werden die Fähigkeiten der Kinder auf die Schnelle bewertet und zudem gefilmt. Viel Zeit bleibt da nicht, daher muss sich Regisseur Bodo Klose im Nachklapp die Bewerber noch einmal auf Video anschauen.

Das Hauptkriterium ist eine laute und deutliche Stimme. Bodo Klose

Zudem sollen die Kinder und Jugendlichen zeigen, wie sie mit ihrem Körper in eine Rolle schlüpfen können.

Die Premiere des diesjährigen Rutentheaters ist am 12. Juli. Das Ravensburger Rutenfest findet in diesem Jahr vom 19. bis 23. Juli statt.