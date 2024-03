Während die einen eine Demonstration zum Weltfrauentag am 8. März in Ravensburg planen, müssen andere scharf nachdenken, was es mit diesem Datum auf sich hat. Das zeigt eine Umfrage unter Passanten in Ravensburg. Doch spätestens, wenn es darum geht, ob man in Baden-Württemberg an dem Tag auch frei haben sollte wie in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, haben alle eine Meinung dazu.

Seit 1911 feiern Frauen den „Internationalen Tag der Frauen“, an dem weltweit auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam gemacht wird, wie die Landeszentrale für politische Bildung erklärt. „Der Tag soll die bisherigen Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung feiern und gleichzeitig die Aufmerksamkeit auf immer noch bestehende Diskriminierungen und Ungleichheiten richten. Und er will dazu ermutigen, sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen“, heißt es dort weiter.

Demonstration mit Musik in Ravensburg

In vielen deutschen Städten sind Veranstaltungen und Demonstrationen am Freitag geplant. In Ravensburg ist nach Angaben der Stadtverwaltung eine Demo mit anschließender Kundgebung auf dem Marienplatz geplant. Los geht es um 16.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz durch die Eisenbahnstraße und dann durch die Altstadt. Gegen 18 Uhr soll es eine Kundgebung mit Musik auf dem Marienplatz geben. Die Veranstalter sind drei intersektional-feministische Gruppen aus Ravensburg und Friedrichshafen (Soli-Tresen Ravensgarten, Blaue Blume und Jugend kämpft). Sie rechnen laut Stadtverwaltung mit etwa 300 Teilnehmern.