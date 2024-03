Das ist die neue Eisrevue-Show des Eis-Sport-Clubs Ravensburg.

Die Spannung steigt. Und zwar nicht nur bei den erwachsenen, sondern auch bei den jüngsten Eiskunstläuferinnen und Läufern des Eis-Sport-Clubs Ravensburg.

Am 16. und 17. März ist es endlich so weit: Nach sechs-jähriger Pause wird es eine neue und große Eisrevue-Show in der CHG-Arena Ravensburg geben. Die diesjährige Show ist bereits die Neunte, die der Eis-Sport-Club aufs Eis bringt.

Mit dem neuen Showprogramm „Tanz durch die Zeiten“ möchten die Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer die Zuschauenden auf eine magische Reise mitnehmen. Eine Zeitreise der etwas anderen Art.