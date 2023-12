2200 Menschen arbeiten momentan am Vetter-Hauptsitz zwischen Schützen-, Eywiesen- und Ulmer Straße; ein paar hundert werden in den nächsten Jahren noch dazu kommen. Weil die momentan verfügbaren 300 Parkplätze nirgends hinreichen, steckt der weltweit agierende Pharma-Dienstleister nun 15 Millionen Euro in den Bau eines Parkhauses. Dafür wird der nördlichste Zipfel des Geländes an der Oberschwabenhalle abgezwackt. 50 bis 100 bisherige Parkplätze gehen dadurch flöten. Von dem Parkhaus soll aber nicht nur die Vetter-Belegschaft profitieren.

Weil der größte Arbeitgeber Ravensburgs immer noch größer wird, „haben wir an allen Standorten ein Riesenparkplatzproblem“, gesteht Thomas Otto, einer der beiden Vetter-Geschäftsführer. Das habe in der Vergangenheit für Unmut unter Mitarbeitern und „der Bevölkerung“ gesorgt.

Denn häufig schnappen Vetter-Beschäftigte andern, die kostenlos auf dem Oberschwabenhallenparkplatz ihr Auto abstellen wollen, die Parkplätze weg. Abhilfe zu schaffen, war jedoch schwierig: Denn in der fußläufigen Umgebung gibt es keine Flächen, die Vetter hätte kaufen können, so Otto gegenüber Schwäbische.de weiter.

Wie der Pharma-Dienstleister doch noch an eine Fläche kam

Nun zaubert das Unternehmen doch noch eine Lösung aus dem Hut: Obschon beide keine ihrer Grundstücke verkaufen wollen, sei man auf die Stadt Ravensburg und die Stiftung Liebenau zugegangen, berichtet Thomas Rübekeil, Vice-President Technisches Projektmanagement. Herausgekommen ist dabei Folgendes:

Von der Stadt bekommt Vetter den nördlichsten Teil des insgesamt 6400 Quadratmeter großen Oberschwabenhallen-Areals. Und von der Stiftung Liebenau eine angrenzende Fläche neben dem Autohaus Wald, auf der die Liebenau-Tochtergesellschaft Liebenau Service GmbH (Lise) von 2009 bis 2015 das „Kochwerk“ betrieben hatte.

Die Lise hatte dort Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen und neben einem Mittagstisch auch Eventcatering angeboten. Beide Grundstücke werden Vetter nun 50 Jahre lang in Erbpacht überlassen - mit der Option auf eine Verlängerung.

Damit ist Platz da, um ein XXL-Parkhaus hochzuziehen: 110 Meter breit, 145 Meter lang und 20 Meter hoch soll es werden. Und auf sieben Stockwerken Platz für 1000 Autos bieten. Aufs Dach kommt eine Photovoltaikanlage, die Fassade wird begrünt. Wenn alles nach Plan läuft, möchte Vetter schon im Frühjahr kommenden Jahres mit dem Bau loslegen. Mit der Fertigstellung rechnet Rübekeil Ende 2025, spätestens aber Anfang 2026.

OB Rapp verspricht: Oberschwabenhallenparkplatz bleibt kostenlos

Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp sieht in dem Parkhaus ein Win-Win-Projekt: Da die Vetter-Mitarbeiter künftig dort parken könnten, entstehe auf dem Oberschwabenhallen-Areal freier Platz für Pendler und andere, die bisher oft das Nachsehen hätten. Rapp verspricht, man könne auf dem Gelände auch in Zukunft kostenlos seinen Wagen abstellen.

Das bedeutet im Gegenzug: Außer die größten Löcher zu flicken, wird die Stadt dort nicht viel investieren. „Ohne finanziellen Rückfluss können wir dort nicht Hunderttausende von Euro reinstecken, sondern machen nur das Allernotwendigste“, stellt Bürgermeister Dirk Bastin klar.

Schmankerl für alle, die sich Towerstars-Spiele in der Eissporthalle anschauen oder bei Konzerten in der Oberschwabenhalle abfeiern wollen: An Wochenenden dürfen auch sie das Parkhaus nutzen - bis auf ein, zwei Geschosse, die Vetter-Schichtarbeitern vorbehalten bleiben. Laut Thomas Otto „gehen wir im Moment nicht davon aus, dass wir das Parkhaus bewirtschaften“.

„Möchten Fahrzeugströme durch die Schützenstraße verhindern“

Die Zufahrt soll im Übrigen über die Ulmer Straße erfolgen. Noch wird am Konzept getüftelt.

Wir wollen so viele Autos wie möglich auf die B30 bringen, betont der OB.

Vetter-Geschäftsführer Otto ergänzt: „Wir möchten auf jeden Fall verhindern, dass sich Fahrzeugströme durch die Schützenstraße quälen.“

Er geht davon aus, dass mit dem Parkhaus künftig endlich genügend Stellplätze am Standort Schützenstraße zur Verfügung stehen werden. Immerhin kommen viele Mitarbeiter auch mit Bus, Bahn oder Fahrrad zur Arbeit. Nicht zuletzt arbeiten viele der Vetter-Verwaltungsleute mittlerweile teilweise vom Homeoffice aus. Effekt: Dadurch wurden laut Pressesprecher Markus Kirchner an sämtlichen deutschen Standorten im Jahr 2022 gut 1,5 Millionen Kilometer weniger ins Büro gefahren. Das wiederum entspreche einer CO2-Einsparung von rund 500 Tonnen.