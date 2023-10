2024 findet die Vesperkirche mitten in Oberschwaben wieder in Ravensburg statt. Vom 16. Januar bis 4. Februar soll in der evangelischen Stadtkirche ein Ort für Begegnung entstehen. Die Johannes-Ziegler-Stiftung der Zieglerschen und das Diakonische Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee laden gemeinsam mit der Stadtkirchengemeinde Ravensburg ein zu Essen und Vesper, Gesprächen und Tischgemeinschaften, Frisör und Fußpflege, Leib und Seele, Andachten und Kultur.

Am Montagabend, 15. Januar, wird die Vesperkirche feierlich mit einem Gottesdienst eröffnet. Damit alles klappt, suchen die Organisatoren wieder ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

Ein Ort der Begegnung von ganz unterschiedlichen Menschen

Wie aus der Pressemitteilung der Veranstalter hervorgeht, ist die Vesperkirche Ravensburg ein reines Spendenprojekt und inzwischen eine der größten Vesperkirchen im Land. Vor der Pandemiezeit seien bis zu 800 Menschen täglich in die Kirche gekommen.

Vesperkirche 2024 Spendenkonto Wer die Vesperkirche Ravensburg finanziell unterstützen möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung tun: Evangelische Bank eG, Konto 555 444, BLZ 520 604 10, BIC/SWIFT genodeflek1, IBAN DE26 5206 0410 0000 5554 44, Stichwort Vesperkirche Ravensburg.

Die Vesperkirche sei ein Ort der Zuwendung für Bedürftige, aber auch ein Ort der Begegnung und Gemeinschaft von ganz unterschiedlichen Menschen, die sich sonst im Alltag selten begegnen würden: Wohnungslose, Menschen mit psychischen Problemen, mittellose Menschen, Jugendliche und Studierende, Senioren, Familien und spielende Kinder, Geflüchtete oder Menschen im Rollstuhl. Schirmherrin 2024 und damit prominentes Gesicht der Vesperkirche ist Radio7-Redakteurin Karin Rothaupt.

Knapp 400 Ehrenamtliche bilden das Rückgrat

Für knapp drei Wochen soll die Vesperkirche wieder Wärme, ein günstiges Essen und verschiedene Angebote und Dienstleistungen sowie ein buntes Kulturprogramm ihren Gästen anbieten. Dies sei ohne die zahlreiche Mitarbeit vieler Menschen nicht möglich. Knapp 400 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bilden das Rückgrat der Ravensburger Vesperkirche. Es werden fleißige Hände (und Beine) sowohl für die Essensausgabe als auch den Tisch-Wisch-Service gesucht, für Kaffee und Vesperbrote, aber auch fürs Zuhören und Willkommen heißen.

Schon jetzt können sich interessierte Ehrenamtliche bei der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee in Ravensburg melden per Mail an [email protected] oder unter Telefon 0751/95223120. Anmeldeschluss ist der 17. November 2023.

Mehr Informationen zur Vesperkirche gibt es unter www.vesperkirche-ravensburg.de