Verursacherin meldet sich nach Unfall erst am nächsten Tag

Mit einer Strafanzeige wegen Fahrerflucht muss eine 39 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 21 Uhr in der Marienburger Straße rechnen. Die Autofahrerin überfuhr eigenen Angaben zufolge an der Kreuzung mit der Mittelöschstraße ein Verkehrszeichen, wobei insgesamt rund 7500 Euro Sachschaden entstand. Im Anschluss fuhr die Frau weiter und meldete den Unfall erst am nächsten Morgen, teilt die Polizei mit. Gegen sie wird nun ermittelt.