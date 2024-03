Verursacher flüchtet nach Auffahrunfall

Um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in der Wilhelmstraße ereignet hat, bittet das Polizeirevier Ravensburg. Ein bislang unbekannter Fahrer eines mutmaßlich blauen Pkw fuhr nach Angaben der Polizei einem 54 Jahre alten Daimler-Fahrer auf, der an der dortigen Ampel wegen Rotlichts anhalten musste. Im Anschluss unterhielten sich die Beteiligten kurz, tauschten jedoch keine Personalien aus. Der etwa 60 bis 65 Jahre alte Unbekannte fuhr jedoch weiter, als der 54-Jährige die Polizei verständigen wollte. Die Beamten nehmen Hinweise von Zeugen oder zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0751/803-3333 entgegen.