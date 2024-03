Versteckte Leiche im Hochbeet - Prozess gegen Partnerin beginnt

Nach dem Fund einer Leiche in einem Hochbeet in Ravensburg kommt es im April zum Mordprozesses gegen die Lebenspartnerin des getöteten Mannes. Die Verhandlung am Landgericht Ravensburg ist auf acht Tage angesetzt und beginnt am Mittwoch, 10. April, um 8.30 Uhr. Das teilte das Gericht mit und nennt erstmals die Todesursache des Mannes.

39-Jähriger ist verblutet

Die deutsche Angeklagte ist 1987 geboren und muss sich vor der Schwurgerichtskammer verantworten. Ihr wird vorgeworfen, im September 2023 ihren damaligen 39-jährigen Lebensgefährten mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und eine Halsschlagader durchtrennt zu haben. „Der Lebensgefährte soll daraufhin verblutet sein“, teilt das Gericht weiter mit.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lag der Mann auf dem Sofa und hat sich ausgeruht, als der Angriff geschah. Das Gericht schreibt zum Fall, dass der Mann arg- und wehrlos war und die Frau dies mutmaßlich ausgenutzt hat. Das Tatwerkzeug konnte im Verlauf der Ermittlungen laut Staatsanwaltschaft nicht sichergestellt werden.

Frau soll Partner alleine im Hochbeet versteckt haben

Die Lebenspartnerin selbst meldete ihn Ende September als vermisst. Im Lauf der Ermittlungen verstrickte sie sich aber offenbar in Widersprüche und wurde zur Verdächtigen. Bei einer Durchsuchung des Hauses und Grundstücks der beiden in einem Weiler im Westen von Ravensburg schlugen Leichenspürhunde am Hochbeet an. Dort fanden Ermittler die Leiche des Mannes.

Es ist davon auszugehen, dass die Beschuldigte den Leichnam alleine im Garten auf dem Grundstück des von ihr und ihrem Lebensgefährten bewohnten Wohnhauses versteckt hat, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft dazu.

Es gebe keine Hinweise, dass andere Personen an der Tat beteiligt waren. Die Frau sitzt in Untersuchungshaft.

Motiv wohl Unzufriedenheit mit der Beziehung

„Nach derzeitigem Stand geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Beschuldigte seit längerer Zeit unzufrieden mit der Beziehung zu ihrem Lebensgefährten war und sie ihn, statt sich von ihm zu trennen, getötet hat“, hatte die Sprecherin der Ermittlungsbehörde mitgeteilt. Ob das wirklich das Motiv für die Tat war, müsse aber in der Gerichtsverhandlung geklärt werden.

Der Prozesses am Landgericht wird voraussichtlich am 15., 19., 29. und 30. April sowie 2., 7. und 8. Mai jeweils um 8.30 Uhr fortgesetzt.