Versichertenzuwachs bei der AOK Bodensee-Oberschwaben

Die AOK Bodensee-Oberschwaben verzeichnet 2023 einen Zuwachs an Versicherten. „Insgesamt 238.860 Personen sind in der Region Bodensee-Oberschwaben bei der AOK versichert“, so Markus Packmohr, Geschäftsführer der AOK Bodensee-Oberschwaben, in der Mitteilung. 1303 Personen wechselten 2023 zur AOK, dies entspricht einem Zuwachs von circa 0,5 Prozent. Die AOK ist mit einem Marktanteil von 41,22 Prozent die größte Krankenkasse in der Region und unterhält zehn AOK-Kundencenter in den Kreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee. „Unsere Kunden nutzen auch vermehrt neue Wege, um mit uns in Kontakt zu treten - wie die neue AOK-Direkt-Beratung, die telefonische Beratung sowie das AOK-Online-Kundencenter und die Meine AOK-App“, so Packmohr. Der Zusatzbeitragssatz der AOK Baden-Württemberg liegt bei 1,6 Prozent. Damit hält sie ihn trotz der schwierigen Finanzsituation stabil. „Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz der Gesetzlichen Krankenversicherung liegt bei 1,7 Prozent“, so Packmohr.