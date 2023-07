Verpflegungspauschale für Azubis reicht nicht mehr

Die steigenden Lebensmittelpreise machen den Auszubildenden im Berufsbildungswerk (BBW) Ravensburg immer mehr zu schaffen. Für ein gesundes Mittagessen mit frischem Salat oder Gemüse reicht die Verpflegungspauschale der Reha–Träger schon seit Jahren nicht mehr aus. Aufgrund der anhaltenden Inflation spitzt sich die Lage noch weiter zu. Mit ihrer Forderung nach einer Erhöhung des Essensgeldes und einer einheitlichen gesetzlichen Regelung haben sich die jungen Menschen nun an die Politik gewandt und die Bundestagsabgeordnete Heike Engelhardt eingeladen.

Am Berufsbildungswerk Ravensburg, einer Einrichtung der Stiftung Liebenau, können Menschen mit Unterstützungsbedarf im Sinne der beruflichen Rehabilitation eine Berufsausbildung machen. Hier haben sie auch die Möglichkeit, in der BBW–Kantine zu essen. Für ein Getränk zum Mittagessen reicht die Pauschale aber auch hier meistens nicht mehr. Sobald die Auszubildenden im Praktikum sind und sich selbst verpflegen müssen, wird es finanziell richtig eng. „Noch problematischer wird die Situation für diejenigen, die wegen einer Laktose– oder Glutenunverträglichkeit oder einer anderen Lebensmittelallergie auf meist teurere Lebensmittel ausweichen müssen“, erklärt Jonathan Hummel von der Teilnehmendenvertretung.

Beim Treffen mit der Ravensburger Bundestagsabgeordneten Heike Engelhardt berichteten Auszubildende, wie sie versuchen, am Essen zu sparen, um die explodierenden Lebensmittelkosten aus eigener Tasche abzufedern. Zum Teil kochen sie größere Mengen vor und verteilen sie auf mehrere Mahlzeiten. Zum Teil kaufen sie kleinere Portionen oder begnügen sich mit Nudeln und Tomatensoße. Wenn die Verpflegungspauschale nicht reicht, dann müssen die Auszubildenden den Restbetrag von ihrem Taschen– oder Ausbildungsgeld abzwacken, das sie als Teilnehmende einer Reha–Maßnahme erhalten. Dieses Geld fehle ihnen dann aber an anderer Stelle. Aus Sicht der Teilnehmendenvertretung und der Verantwortlichen im BBW muss die Politik dafür Sorge tragen, dass die Reha–Einrichtungen ausreichend Mittel für die Verpflegung zur Verfügung haben.

Bei der Ravensburger SPD–Politikerin Heike Engelhardt, die die Einladung zum Gespräch angenommen hatte, stieß das Anliegen auf offene Ohren. „Mir ist wichtig, dass nicht an den Menschen gespart wird“, sagte sie und sicherte zu, das Anliegen auch an den Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, weiterzugeben. „Ich verspreche, dass ich alles tue, was ich in dieser Sache tun kann“, erklärte Engelhardt.