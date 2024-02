Das Verfahren gegen den mutmaßlichen Pferdeschänder von Gornhofen ist weitestgehend eingestellt worden. Ihn erwartet lediglich eine Geldstrafe wegen Hausfriedensbruchs.

Der Fall war eigentlich schnell klar: Anfang September hatte sich ein Mann an einer Stute in einem Pferdestall im Ravensburger Teilort Gornhofen vergangen. Da die Stallung videoüberwacht war, identifizierte die Polizei umgehend einen 33-Jährigen, der in der Nähe des Pferdehofs wohnte, und nahm ihn vorübergehend fest.

Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, musste er eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro hinterlegen, bevor er wieder auf freien Fuß kam. Das Pferd wurde durch einen Tierarzt begutachtet und versorgt. Die Stute ist bei dem Übergriff nicht mit einer Waffe verletzt worden.

Juristisch betrachtet sind Tiere eine „Sache“

Kurz danach erstattete die Polizei Ravensburg bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den 33-Jährigen wegen Verstößen gegen die Paragrafen 17 Tierschutzgesetz und 303 Strafgesetzbuch. Dabei geht es, vereinfacht gesagt, um zwei Dinge: Das Zufügen von Rohheit und Leiden einem Tier gegenüber, aber auch um Sachbeschädigung. Denn juristisch betrachtet gelten in der Bundesrepublik Tiere als „Sache“.

Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit abgeschlossen. Auf Nachfrage von schwäbische.de teilte Oberstaatsanwältin Christine Weiss mit, dass das Verfahren hinsichtlich eines Vergehens nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und der Sachbeschädigung (Paragraf 303 Strafgesetzbuch) eingestellt worden sei.

Wörtlich heißt es: „Die Voraussetzungen des Paragrafen 17 Tierschutzgesetz, nämlich dass dem Tier länger anhaltende erhebliche Schmerzen oder Leiden zugefügt wurden, liegen nicht vor. Da das Tier auch keine Verletzungen aufwies, scheidet auch der Tatbestand der Sachbeschädigung aus.“

Nur eine geringe Strafe droht

Dennoch wurde gegen den Beschuldigten der Erlass eines Strafbefehls beantragt. Wegen Hausfriedensbruchs und einer Ordnungswidrigkeit. Die Forderung an das zuständige Amtsgericht liegt demnach beim Verhängen einer Geldstrafe von zehn Tagessätzen und wegen der Ordnungswidrigkeit die Verhängung einer Geldbuße in Höhe von 700 Euro.

Martin Stellberger aus Weingarten leitet den Pressedienst des Pferdesportverbands Baden-Württemberg. So richtig glücklich über das Vorgehen der Staatsanwaltsschaft Ravensburg scheint er nicht zu sein. „Glimpflich“ sei der mutmaßliche Pferdeschänder davongekommen, sagt er. Aber man könne im Fall Gornhofen von der Justiz nicht mehr erwarten: „Die emotionalen Belange der betroffenen Pferdebesitzer und der Pferdefreunde werden da weniger berücksichtigt. Anders wäre es, wenn das Pferd zusätzlich verletzt worden wäre, was bei derartigen Taten viel öfter und auch brutaler vorkommt.“

„Oft sind Übergriffe auf Pferde viel brutaler“

Stellberger weiter: „Ich möchte derartige Vorkommnisse nicht verharmlosen, denn der Schritt zu brutalen Misshandlungen ist nicht weit. Deutlich wird, dass Tiere, in diesem Falle das Pferd, immer noch als ,Sache’ bezeichnet werden und deshalb auch keine ,justiziable Sachbeschädigung’ vorliegt, weil keine ,objektiven Verletzungen’ erkennbar waren. Seelische Auswirkung auf das Pferd sind juristisch nicht greifbar.“

Die Schändung von Pferden, sexuell oder durch Gewalt motiviert, sind keine Einzelfälle. Mehr als zwei Drittel der Tiere, die Opfer werden, sind Stuten. Nach Einschätzung der Ravensburger Polizei und des Pferdesportverbands Baden-Württemberg gibt es in der Region aber eher weniger derartige Übergriffe - sofern sie angezeigt werden.

Der Pferdesportverband setzt daher auf Sensibilisierung sowohl der Besitzer als auch der Menschen, die im Umfeld eines Pferdehofs leben. Denn eine komplett sichere Überwachung der Wiesen, Weiden und Ställen sei praktisch unmöglich.

Sexuelle Motive überwiegen laut Statistik

In einer Untersuchung über sogenannte Pferdeschänder heißt es: „40 Prozent der Taten sind sexuell motiviert, 14 Prozent gehen auf das Konto Zoophiler, 25 Prozent auf ,Jäger mit Handschrift’ (Anm. d. Red.: Täter, die gut vorbereitet sind und gezielt Tiere verletzen wollen), 10 Prozent auf das Konto von Fetisch-Sammlern und 10 Prozent sind klassische Gewalttäter mit sadistischen Facetten.“