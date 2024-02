In der von mehreren Leerständen geplagten Rosenstraße ist dieser Laden wieder belebt und hell erleuchtet: In der Hausnummer 2, einst ein Feinkostgeschäft, ist eine Galerie auf Zeit eingezogen. Der Ravensburg-Weingartener Kunstverein findet, dass das nicht nur den Künstlern, sondern auch benachbarten Geschäftsleuten und den Vermietern hilft. Doch das sei noch nicht bei allen Hausbesitzern angekommen, sagt die Vorsitzende Carola Weber-Schlak. Der Verein stoße mit seinen Anfragen oft auf Desinteresse.

Beobachtung: Leerstand zieht Vermüllung nach sich

Die Künstler zahlen Strom- und sonstige Verbrauchskosten, aber keine Miete. Im Gegenzug haben sie den Laden gestrichen und geputzt, um mindestens bis Ende März dort Kunst zu zeigen.

Wenn die Galerie geöffnet ist, kommen auch Mietinteressenten rein, wie Weber-Schlak sagt. „Das ist eine Win-Win-Situation“, findet sie. Die Künstler stellen nämlich Kontakt zum Vermieter her. Schon in den ersten Tagen hätten sich Besucher für den Laden interessiert.

Außerdem profitiere die Nachbarschaft vom Ausstellungsraum. Wo Zeitungspapier an den Scheiben klebt, entstehe schnell der Eindruck: „Da kümmert sich keiner. Dann stellen Leute ihren Kaffeebecher vor den Laden. Und die Ecke ist vermüllt.“

Weitere Belebung zeichnet sich ab

Gerade am Beginn der Rosenstraße habe man bisher durch mehrere Leerstände den Eindruck bekommen, es lohne sich kaum, in der Richtung weiterzugehen.

Die Händler, die sich dort befinden, wollen aber auch Leute anlocken. Carola Weber-Schlak

Zum Beispiel Nicole Köppe vom Geschäft „Little Britain“ in der Rosenstraße 6 kämpft mit ihrer Mitarbeiterin Sherrie Schößler um die Kundschaft. Sie sprechen persönlich mit jedem, der in den Laden kommt. Damit der Kundenstrom anwächst, wünscht sich Köppe auch mehr Unterstützung der Stadt durch Aktionstage in der Unterstadt, die Passanten anlocken.

Jetzt zeichnet sich aber auch im weiteren Verlauf der Rosenstraße Belebung an. Das Restaurant Barbarossa wird dem Vernehmen nach von einer Gastronomin, die schon ein Lokal in einer Ravensburger Umlandgemeinde betreibt, übernommen.

Licht und Kunst für eine Ecke, die zuletzt von Leerstand geplagt war. (Foto: Kunsterverein Ravensburg-Weingarten )

Verein will, dass Galerie-Idee Schule macht

In der Rosenstraße 13, zuletzt eine Corona-Teststation, zieht eine Projektgruppe des Ravensburger Gewerbe- und Wirtschaftsvereins Wifo ein. Unter dem Namen „Handwerk Pro Ravensburg“ sollen dort ab Freitag, 23. Februar, Ausstellungen, Beratungen und Schulungen rund ums Thema Bauen stattfinden.

Weil Leerstände einer Straße zusetzten können, wünscht sich der Kunstverein, dass die Galerie auf Zeit Schule macht. Bisher sei die Verhandlung mit Vermietern oft mühsam und gelinge nur durch persönliche Kontakte der Vereinsmitglieder.

Die Galerie auf Zeit in der Rosenstraße 2 ist mittwochs und freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Wer dem Kunstverein ein leerstehendes Geschäft zur Verfügung stellen möchte, um eine „Galerie auf Zeit“ einzurichten, kann sich per E-Mail an [email protected] melden.