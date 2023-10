In einem ländlichen Wohngebiet am nordwestlichen Rand von Ravensburg, in dem die Häuser nur noch vereinzelt mitten im Grünen stehen, haben Polizisten vor einigen Tagen eine Leiche gefunden: Eine 36-jährige Frau soll ihren 39-jährigen Partner getötet und seine Leiche über längere Zeit auf dem Grundstück versteckt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Sie sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft ‐ zu dem Vorwurf, den man ihr macht, schweigt sie, wie die Staatsanwaltschaft auf SZ-Anfrage mitteilt.

Obduktionsbericht wird Todeszeitpunkt enthalten

Die 36-jährige Deutsche war in den Fokus der Ermittler geraten, weil sie den Mann als vermisst gemeldet, sich dann aber in Widersprüche verstrickt hat. Die Polizei durchsuchte am Donnerstag das Grundstück und Wohnhaus des Paares. Die Einsatzkräfte fanden die Leiche des Mannes, die Frau habe sie dort versteckt ‐ vermutlich seit Wochen.

Wann genau er starb, soll eine Obduktion klären ‐ der Bericht darüber wird in den nächsten Tagen erwartet. Wo genau auf dem Grundstück die Leiche gefunden wurde, dazu macht die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Tanja Vobiller, aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

Frau wird des Totschlags verdächtigt ‐ nicht des Mordes

Das Paar lebte in einem Einfamilienhaus, das sich im Nordwesten Ravensburgs befindet, nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ zwischen dem Sennerbad und Berg. Weil die Ermittlungen andauern, ist das Haus nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch versiegelt.

Die Partnerin sei nicht vorbestraft. Ein Geständnis habe sie bisher nicht abgelegt, sie äußere sich gar nicht zum Fall.

Sie sitzt wegen des Verdachts des Totschlags im Gefängnis ‐ nicht wegen Mordverdachts. Das ist ein Unterschied im Strafrecht: Mörder ist nur, wer einen Menschen aus Mordlust, zur Befriedung des Geschlechtstriebs, aus Habgier, aus niedrigen Beweggründe, heimtückisch oder besonders grausam tötet, wie die Staatsanwaltschaft erklärt. Weitere Mordmerkmale sind, dass jemand im wörtlichen Sinn „über Leichen geht“, um eine Straftat zu begehen oder um diese zu vertuschen. Auch wer jemanden mit gemeingefährlichen Mitteln tötet, also dabei auch andere Menschen gefährdet, ist ein Mörder.

Nur eine Stichverletzung oder mehrere?

Die Sprecherin der Ravensburger Staatsanwaltschaft sagt aber, dass noch geprüft wird, ob es im aktuellen Fall ein nachweisbares Mordmerkmal gibt. Der Vorwurf könnte sich dann noch verschärfen.

Der 39-jährige Ravensburger ist an einer Stichverletzung gestorben. Ob die Leiche nur diese eine Stichverletzung oder weitere Gewalteinwirkung aufwies, beantwortet die Pressesprecherin aktuell nicht. Mit welchem Gegenstand dem Mann der tödliche Stich versetzt wurde und ob Ermittler die Tatwaffe gefunden haben, könne sie aus besagten ermittlungstaktischen Gründen auch noch nicht bekanntgeben.

Nicht nur die Partnerin hat den Mann als vermisst gemeldet

Der Fall hat die Frage aufgeworfen, ob der Mann nicht an der Arbeitsstelle oder im Freundes- und Familienkreis vermisst worden war. In der ersten Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hieß es nur, dass die Frau ihn vermisst gemeldet hatte. Auf Anfrage der SZ schildert Vobiller jetzt, dass die Frau die erste Vermisstenanzeige erstattete, das sei am 25. September gewesen. Später seien zwei weitere eingegangen. Auch ein Bekannter des Verstorbenen habe sich bei der Polizei gemeldet, nachdem er davon erfahren hatte.

Dann schließlich zweieinhalb Wochen nach der ersten Anzeige der Leichenfund: Der Mann sei aufgrund individueller Körpermerkmale als die vermisst gemeldete Person identifiziert worden.

Ermittlungsverfahren wird wohl rund drei Monate dauern

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Ermittlungen noch eine Zeitlang laufen, aber voraussichtlich Mitte Januar 2024 abgeschlossen sind.

Uwe Stürmer, Leiter des Polizeipräsidiums Ravensburg, äußert sich zu dem Ravensburger Tötungsdelikt im Detail nicht, da der Fall bereits bei der Staatsanwaltschaft liegt. Als erfahrener Kriminalbeamter kennt er sich aber aus mit häuslicher Gewalt, die im schlimmsten Fall zu Totschlag oder Mord führen kann. Er hält häusliche Gewalt für ein viel größeres Problem als zum Beispiel Straßenkriminalität. Unter anderem auch wegen des hohen Dunkelfelds.

Stürmer bestätigt wissenschaftliche Untersuchungen, wonach die meisten Fälle von Intimiziden (Partnertötungen) in längerjährigen Partnerschaften geschehen. Laut Studien sind in rund 80 Prozent der Fälle die Täter männlich. Demnach treibt die Männer häufig eine drohende Trennung zu ihrer Tat. Bei Frauen kommt die Forschung zu einem anderen Ergebnis. Sie töten ihren Partner, wenn sie sich von dem Opfer bedroht fühlen oder sich gegen Übergriffe wehren. Ein weiteres Motiv sei eine toxische Beziehung, die von seelischer oder körperlicher Misshandlung geprägt sei.

Extreme häusliche Gewalt hat eine lange Vorgeschichte

Über mögliche Motive im Ravensburger Tötungsdelikt will der Polizeichef nicht spekulieren. Er betont aber, dass in Fällen von häuslicher Gewalt mit Todesfolge nicht von spontanen Gefühlsausbrüchen die Rede sein könne, die zu so einer Tat führen. Vor allem bei Femiziden (Tötung der Partnerin) seien Bedrohungen im Vorfeld bekannt, aber auch planerisches Vorgehen wie zum Beispiel das Besorgen von Waffen.

Wenn sich gewalttätiges Verhalten in Beziehungen anbahne oder bereits stattfinde, bekomme das das soziale Umfeld häufig mit, sagt Uwe Stürmer. Doch viele wollten sich da nicht einmischen. Dabei sei es wichtig, wenn man in einem Vertrauensverhältnis zu einer beteiligten Person steht, diese anzusprechen, aber nicht belehrend. Sondern empathisch fragend, nach dem Motto: Wie geht es dir, du machst keinen glücklichen Eindruck, kann ich was für dich tun? Keine Ratschläge, keine Besserwisserei. Sondern potenzielle Opfer aus ihrer Passivrolle herausholen.

Im aktuellen Ravensburger Tötungsdelikt bezeichnet die Staatsanwaltschaft Ravensburg die Partnerin als „dringend tatverdächtig“. Ob sich das bestätigt, ist noch offen.