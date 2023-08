Ravensburg

Vandalen verursachen Sachschaden

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Am Scheffelplatz haben Unbekannte laut Polizeibericht im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe angerichtet. Ein Parkscheinautomat wurde von den Tätern mutmaßlich am Sonntagabend mit Graffiti besprüht, zudem verbogen sie zwei Verkehrszeichen.

Veröffentlicht: 22.08.2023, 14:19 Von: sz