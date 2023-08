Valentin Stupperich wird in Kärnten Etappenzweiter

In den vergangenen Tagen sind drei Junioren des KJC–FEO–Radsportteams bei der Alpe Adria Tour, einer viertägigen Etappenfahrt für Junioren, in Kärnten am Start gewesen. Nach viel Pech gab es für Valentin Stupperich ein Happy End.

Die ersten Etappen verliefen für Valentin Stupperich enttäuschend. Ein Defekt bremste ihn im Zeitfahren aus, als er auf dem Weg zu einem Topergebnis war. Anschließend kamen zwei Stürze beim Straßenrennen dazu. Am letzten Tag setzte er dann aber ein Ausrufezeichen. Dort stand zum Abschluss ein gut 50 Kilometer langes Rundstreckenrennen auf einer flachen, drei Kilometer langen Runde um die Klagenfurter Innenstadt auf dem Programm.

Erfolgreiche Ausreißaktion

Nach dem Startschuss, der von Radprofi Marco Haller (Bora–Hansgrohe) gegeben wurde, startete das Rennen schnell und nach den ersten Runden wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 50 Kilometer pro Stunde gefahren. Eine Spitzengruppe bildete sich aber auch nach mehreren Versuchen verschiedener Fahrer nicht. Während sich deshalb schon einige der Teams und Fahrer auf einen Massensprint einstellten, setzte der Ravensburger Stupperich zehn Kilometer vor dem Ziel die entscheidende Attacke. Nur der Slowene Anze Ravbar konnte ihm folgen und zu zweit fuhren sie dem restlichen Feld davon. Die Ausreißaktion war erfolgreich — und so kamen die zwei mit über einer halben Minute Vorsprung auf die Zielgerade. Im Sprint wurde Stupperich vom Slowenen geschlagen, trotzdem ist der zweite Etappenplatz ein Erfolg.

Im Sprint des Feldes überquerte Ferdinand Hübner, ein weiterer KJC–Fahrer, auf Platz sechs die Ziellinie. Im Gesamtklassement wurde Samuel Schulz als 13. bester Fahrer des Ravensburger KJC–FEO–Teams.